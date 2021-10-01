Почему Барбадос и другие страны отказываются от власти королевы Великобритании

Барбадос объявил о выходе из-под власти британской короны и превращении в парламентскую республику. Аналогичные планы вынашиваются и в других государствах, чьей главой по-прежнему считается Елизавета II. Как Лондон теряет влияние в бывших колониях и когда наступит конец монархии в Соединенном Королевстве, «Газете.Ru» рассказали эксперты по вопросам британской внешней политики.

Решение о внесении поправок в конституцию, которые лишат королеву Елизавету II власти над Барбадосом, парламент островного государства принял в четверг, 30 сентября.

После вступления поправок в силу, государство станет республикой — это произойдет в день 55-й годовщины независимости Барбадоса, 30 ноября.

По словам премьер-министра страны Мии Мотли, правительство совместно с представителями оппозиции уже согласовало кандидатуру на пост первого президента будущей республики — его займет действующий генерал-губернатор острова Сандра Мейсон. Окончательное утверждение кандидатуры произойдет после того, как она наберет две трети голосов в обеих палатах.

Мотли, выступая перед парламентом, отметила, что решение об отказе от власти Елизаветы II было «хорошо обдуманным», напомнив, что переговоры о переходном этапе начались более двух десятилетий назад.

«Изменения позволят нам перейти к другому этапу нашего развития, позволяя народу Барбадоса сказать миру, что мы уверены в себе и несем полную ответственность за то, кто мы есть, и за то, что мы делаем», — подчеркнула она.

Барбадос станет далеко не первой страной, которая отказывается от власти британской королевы за время правления Елизаветы II. И вполне вероятно, что островное государство в этом списке не будет последним.

По словам Олега Охошина, старшего научного сотрудника Центра британских исследований Института Европы РАН, выход Барбадоса из под власти британской короны «имеет огромное значение для ее авторитета».

«Поэтому любые конституционные изменения, которые происходят на территории бывших британских колоний, отражаются на внешнеполитическом имидже Великобритании. Поэтому в любом случае Лондон будет прилагать все усилия, чтобы на дипломатическом уровне подобные проблемы решать», — отметил эксперт.

Он считает, что именно с этим связана сдержанная реакция Букингемского дворца на события в Барбадосе. Источник «Би-би-си» сообщил, что идея о независимости островного государства «не стала неожиданностью» и королева придерживается мнения, что этот вопрос должны решать власти и жители Барбадоса.

«Дело в том, что на современном этапе в условиях многополярного мира невозможно просто решать подобные проблемы силовым путем, как например, была решена проблема Фолклендских островов в войне с Аргентиной. Сейчас это можно решить только дипломатическим путём, посредством переговоров», — рассуждает Охошин.

«Несмотря на ситуацию, которая сейчас происходит, дипломатические связи будут сохраняться, как и прежде. Барбадос имеет важное стратегическое значение как перевалочный пункт в Карибах. Великобритания все равно заинтересована в том, чтобы связи со страной сохранить», — добавляет он.

Долой королеву

Между тем, голоса с призывом отказаться от власти королевы звучат и в других странах. Например, в июле этого года к такому решению призвал лидер оппозиции Ямайки и ее бывший премьер-министр Марк Голдинг. При этом он отмечал, что правящая партия также поддерживает идею трансформации страны в республику.

Более того, на той же Ямайке правительство страны планирует также добиваться от королевы компенсаций за трансатлантическую работорговлю.

В Австралии также не так давно вновь начались разговоры о том, что страна должна отказаться от подчинения британской монархии и перейти к республиканской форме государственного правления. Бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в начале этого года заявил, что близится время перемен.

«Главой нашего государства должен быть гражданин Австралии, это должен быть один из них, а не королева или король Соединенного Королевства,

— сказал Малкольм Тернбулл в эфире телекомпании ABC TV. — Мы должны так гордиться нашей страной и нашими соотечественниками и соотечественницами, что мы должны сказать: только австралиец должен быть главой государства. Только австралиец должен быть премьер-министром — так в чем разница?»

Бывший глава кабинета министров, занимавший этот пост с 2015 по 2018 год, уточнил, что королева Великобритании Елизавета II в Австралии по-прежнему пользуется огромной популярностью — но, по его словам, британскую монархию в его стране любят только благодаря ей, и австралийцы — «больше елизаветинцы, чем монархисты».

Однако первый заместитель декана по науке Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев не считает, что эту тенденцию можно считать проблемой.

«Британия уже давно перестала быть империей, найдя при этом достаточно эффективный выход из периода деколонизации — Содружество наций, в которое в последние годы даже не британские колонии начали вступать. Например, Мозамбик, который всегда был португальской колонией», — рассуждает эксперт.

Он отмечает, что Содружество наций позволяет Великобритании сотрудничать со своими бывшими колониями в самых разных сферах, поэтому переход Барбадоса или любого другого государства от монархии к республике никак не повлияет на сами отношения этих стран с Лондоном.

«Это естественный процесс, когда колония достигает в собственном развитии уровня, при котором она может существовать самостоятельно, не надеясь на помощь, поддержку и ресурсы, которые могут прийти из метрополии. Да, тогда возникает желание стать независимой и самостоятельной», — поясняет Ковалев.

Возможен ли конец монархии в самой Великобритании?

Между тем, в прессе регулярно возникают рассуждения о том, что монархия скоро прекратит свое существование и на территории самого Соединенного Королевства. К таким рассуждением подталкивает и социальное мнение.

Например, недавний опрос YouGov показал, что после смерти принца Филиппа и скандал в королевской семье вокруг брака принца Гарри и Меган Маркл, число сторонников республиканского строя правления среди молодых британцев впервые превысило число сторонников монархии.

Обозреватель издания Daily Mail и специалист по делам королевской семьи Британии Ричард Иден считает, что дискуссия на эту тему может обостриться после смерти Елизаветы II и коронации ее сына, принца Чарльза.

«Республиканцы уверены в том, что перспектива коронации Чарльза подогреет общественный интерес к их делу», — писал он в своем Twitter.

Republicans clearly think the prospect of Prince Charles as King gives their cause a huge boost. #royal https://t.co/BzsponpOtO — Richard Eden (@richardaeden) September 5, 2021

О неизбежности смены монархического строя на республиканский говорят и британские политики. Например, первая чернокожая женщина в британском парламенте Дайан Эбботт заявила изданию Vanity Fair, что «монархия в том виде, в котором мы ее знаем, продержится лишь до тех пор, пока жива королева». По ее мнению, после смерти Елизаветы II начнется общественное обсуждение будущего монархии к которому придется подключиться и парламенту.

Дебаты коснутся и конфликта королевской семьи с принцем Гарри и его супругой Меган, предрекает Эббот. «По-моему, то, что королевская семья и их советники сделали с Меган, будет одним из аргументов в пользу перемен», — считает она.

Того же мнения придерживается автор книг о королевской семье Анна Пастернак. По ее словам, Гарри и Меган запустили процесс, который уже начал менять облик Великобритании. «И думаю, что монархия как архаичный институт может и рухнуть», — заключает она.

Однако вероятнее всего, речь идет лишь о возможной трансформации монархии, но не о полном отказе от нее, подчеркивает Олег Охошин из Института Европы РАН.

«Конечно, Елизавета II является определенным символом британской монархии, поскольку правит она достаточно долго и по сути является самим лицом Великобритании. Но даже после ее смерти институт монархии сохранится, поскольку менталитет британцев строится округ ключевых символов — парламент и монарх. От своих традиций британцы отказываться не будут в любом случае», — сказал он.

«Следующий монарх естественно будет проводить какие-то реформы, которые будут соответствовать времени. Но о том, как изменится в ближайшем будущем институт монархии, говорить пока преждевременно. Все будет зависеть от человека, который унаследует британский престол», — рассуждает эксперт.

Игорь Ковалев из НИУ ВШЭ согласен с этим мнением, добавляя, что ни о каком кризисе монархии в Великобритании говорить не приходится.

«Как показывают все существующие опросы, это самый популярный, не говоря уже о том, что самый древний политический институт в стране. Доверие к короне намного опережает довершение к политическим партиям, парламенту и другим политическим институтам», — резюмирует он.