Объявить войну и распустить парламент: что может Елизавета II

Законы в руках монарха

Королева Великобритании дает силу британским законам. Как рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин, в Букингемский дворец традиционно доставляют законопроекты, которые просматривает Елизавета II. Она вносит в них свои правки или, например, требует разъяснений к ним.

Одно из прав королевы — право абсолютного вето.

Как пояснил «Газете.Ru» первый заместитель декана по науке Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев, если королева не согласится с каким-либо законопроектом, принятым парламентом, он никогда не станет законом. То есть законопроект обретает силу и начинает действовать только после подписания монархом.

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«Другое дело, что этим правом королева не пользовалась с 1707 года, и многие даже считают, что это право утрачено. На самом деле его никто не отменял, и в случае экстраординарной ситуации королева может воспользоваться им», — отметил он.

К слову, такой роли Елизаветы II издание The Guardian посвятило целое расследование, в ходе которого обнаружились свидетельства того, что королева лоббировала изменения в британских законопроектах. Издание ознакомилось с документами, из которых следовало, что королевская семья использовала тайную парламентскую процедуру, известную как «согласие королевы», которая предполагает, что британские министры должны предупреждать монарха, если тот или иной законопроект может затронуть частные или общественные интересы короны. Они должны запрашивать «согласие королевы» еще до рассмотрения законопроекта в парламенте, что отличает данную процедуру от «королевской санкции».

В ноябре 1973 года, по данным The Guardian, королева обеспокоилась появлением законопроекта, с помощью которого правительство, которое возглавлял премьер-министр Эдвард Хит, хотело сделать прозрачным владение акциями. Это позволило бы общественности получить доступ к информации, в частности, о королевских активах и финансах. Елизавета II направила в правительство своего адвоката Мэтью Фаррера, чтобы заставить чиновников внести изменения в законопроект. В итоге в документ включили пункт, который предоставляет правительству право освобождать определенные компании от требования раскрывать личности своих конечных акционеров, указали в материале.

Также описан случай с попыткой правительства Гарольда Вильсона в 1968 году обновить закон о безопасности дорожного движения, по которому на всех дорогах, к которым имеет доступ население, хотели ввести одни и те же правила. Советники Елизаветы II попытались использовать процедуру «согласия королевы», чтобы правительство не применяло общие правила к ее частным владениям. Пожелания монарха были учтены, и тогда она дала свое согласие на законопроект.

В The Guardian утверждали, что в общей сложности через процедуру «согласия королевы» прошли около тысячи законопроектов по самым разным вопросам: правосудия, социального обеспечения, пенсий, межрасовых отношений, продовольственной политики или даже правил платы за парковку автомобилей.

Королева может объявить войну

Как обратил внимание Олег Охошин, Елизавета II — глава Вооруженных сил Великобритании и глава англиканской церкви.

Она единственный человек, который имеет право объявлять войну другим странам.

При этом, как отметил эксперт, оно может быть применено, только если существует реальная угроза Великобритании и только с одобрения премьер-министра, правительства и парламента.

Сама королева этим правом не пользовалась, зато это сделал ее отец Георг VI, который в 1939 году объявил войну нацистской Германии.

В свою очередь, Игорь Ковалев уточнил, что королева имеет воинское звание — полковник. «Если не уведомить королеву, ни одно перемещение войск Великобритании не будет возможно», — сказал эксперт.

Полномочия в отношении правительства

Как известно, королева назначает премьер-министра, но сама она этого человека не выбирает. Она утверждает кандидатуру, избранную на основании результатов голосований в парламенте. В то же время, как обратил внимание Игорь Ковалев, королева косвенно участвовала в определении лидера политической партии, который впоследствии становился премьер-министром.

«Речь идет о консерваторах, у которых долгое время не было процедуры избрания лидера. Например, Гарольд Макмиллан и Алекс Дуглас-Хьюм становились премьер-министрами после соответствующих консультаций консервативных политиков у королевы», — сказал эксперт.

Он отметил, что отставка правительства и роспуск парламента — это прерогатива королевы, но это как раз тот случай, где он действует исключительно формально.

Реально это определяет премьер-министр, и при этом оформляется соответствующими указами монарха. По его словам, при Елизавете II не было ситуации, при которой она могла бы воспользоваться этим правом.

Роль в Brexit

В августе 2019 года Елизавета II утвердила предложенную премьером Борисом Джонсоном приостановку деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября. Тогда бытовало мнение, что это было сделано, чтобы помешать парламенту обсуждать Brexit.

При этом эксперты обращают внимание, что королевская семья не может вмешиваться в решение политических вопросов. Как отметил Олег Охошин, в Великобритании монархи традиционно отстраняют себя от серьезных политических решений, особенно если речь идет о вопросах, которые решаются на референдуме.

В свою очередь, Игорь Ковалев обратил внимание, что еженедельно премьер-министр по традиции посещает монарха и беседует тет-а-тет о важнейших событиях внутренней и внешней политики.

«И монарх в этом случае обладает правом на предостережение и высказывание своего мнения.

Ни один из премьер-министров не рискнет проигнорировать позицию монарха. Очень часто Елизавета II и члены королевской семьи косвенно намекают на то, что бы они хотели видеть», — отметил он.

Королевские помилования

Как обратил внимание Олег Охошин, у Елизаветы II есть право предоставлять королевское помилование. В октябре прошлого года она помиловала осужденного преступника, который в ноябре 2019 года помог остановить исполнителя теракта на Лондонском мосту. Как писала газета Daily Mirror, Стивен Галлант получил возможность выйти на свободу на десять месяцев раньше истечения 17-летнего тюремного срока, к которому он был приговорен в 2005 году за предумышленное убийство.

Наиболее резонансное помилование было в декабре 2013 года, когда королева посмертно даровала его ученому Алану Тьюрингу, осужденному в 1950-х за гомосексуализм — в то время это было уголовно наказуемо. Знаменитый математик прославился тем, что взломал нацистский шифр «Энигма».

Тронные речи

Королева Великобритании ежегодно в день открытия очередной сессии парламента выступает с тронной речью перед членами обеих палат парламента. По этому случаю они заседают совместно.

Церемония проходит в палате лордов Вестминстерского дворца. За исполнением произнесенных королевой обещаний следит кабмин, который формирует эти обещания формирует и исполняет. Ежегодное послание королевы — это, по сути, программа действий британского правительства на предстоящий год.

Монарх в 15 государствах

Елизавета II — действующий монарх в 15 независимых государствах:

Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу, Ямайке.

Как отметил Олег Охошин, статус главы Содружества наций, с одной стороны, носит номинальный характер в силу сложившихся традиций и смены парадигмы в британской внешней политике и в отношениях между Британией и бывшими колониями. Вместе с тем Елизавета II продолжает активную деятельность в налаживании дипломатических, культурных и экономических отношений между странами содружества, констатировал эксперт. По его словам, за счет этого она пользуется там заслуженной популярностью.

«Граждане содружества имеют определенные привилегии в плане, например, переезда в Великобританию, трудоустройства. То есть Великобритания не отказывается от поддержания отношений с содружеством», — отметил он.