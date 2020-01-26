Потеря Гибралтара, война за Фолкленды: что ждет Лондон после Brexit

Выход Великобритании из ЕС поставит вопрос о ее заморской территории Гибралтаре, расположенной на границе с Испанией. Полуостров после Breхit хочет войти в шенгенскую зону, хотя Лондон заявил, что все британские заморские территории должны подчиниться единому правилу.

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О том, что Гибралтар намерен войти в «шенген» после Brexit, недавно заявил главный министр Гибралтара Фабианец Пикардо, мотивировав это тем, что небольшая территория полуострова в 6,2 кв. км на южной части Пиренейского полуострова должна быть доступна для граждан ЕС.

Эксперты ранее отмечали, что выход Гибралтара из ЕС, действительно, создаст проблемы для граждан европейских государств. Из-за введения таможенного досмотра в порту Гибралтара ожидаются большие очереди, так как многие граждане Испании используют его для поездок в Великобританию на работу.

В Евросоюзе неоднократно критиковали позицию Лондона по Гибралтару. В свое время в документах ЕС полуостров был назван «колонией Великобритании». Тогдашняя премьер-министр страны Тереза Мэй говорила, что подобные формулировки «абсолютно недопустимы».

На днях британские политики заявили, что после выхода страны из ЕС страна обсудит будущие отношения с Брюсселем от лица всей «британской семьи», включая Гибралтар, подчеркнув, однако, что эта территория не является частью шенгенской зоны.

Гибралтар — заморская территория, которая управляется Великобританией с 1713 года, однако Мадрид оспаривает право Лондона на полуостров и считает, что он обладает суверенитетом над этой территорией. Стоит отметить, что большая часть 30000-го населения Гибралтара выступила против выхода Великобритании из ЕС.

Гибралтар входит в число 14 заморских территорий, на которые распространяется суверенитет Великобритании, однако они не являются ее частью. Все они бывшие колонии, главой которых является британский монарх. Непосредственное же управление этими территориями осуществляет губернатор или комиссар. Жители этих территорий имеют британское гражданство.

Острова напряжения

Несмотря на то что имперское прошлое страны давно в прошлом, Великобритания трепетно относится к своим заморским территориям и даже пускала в ход оружие для отстаивания своего суверенитета. В 1982 году между произошел вооруженный территориальный конфликт с Аргентиной вокруг Фолклендских островов, после чего Лондон де-факто установил над ними свой контроль, который Буэнос-Айрес не признает.

Спустя многие годы ситуация вокруг островов остается напряженной. По данным международного издания The Intercept, Великобритания осуществляла слежку за действиями Аргентины вокруг островов. Публикация была основана на документах за 2008-2011 год, которые предоставил бывший сотрудник Агенства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

В документах отмечалось, что на Лондон работало «теневое подразделение» центра правительственной связи (GCHQ) — объединенная разведывательная группа по исследованиям угроз (JTRIG). Великобритания была обеспокоена, что Буэнос-Айрес может попытаться вернуть контроль над островами дипломатическим или военным путем,

и JTRIG вместе с другими подразделениями центра должны были отстаивать интересы британского внешнеполитического ведомства, утверждается в материале. Одной из приоритетных задач являлась, в частности, слежка за обменом информацией военного и политического руководства Аргентины.

После выхода Великобритании из ЕС напряженность вокруг Фолклендских островов может только усилиться, поскольку Лондон уже не будут сдерживать европейские соседи. Как отмечало британское издание Express, новый президент Аргентины перонист Альберто Фернандес сделал возвращение островов одним из своих предвыборных обещаний.

В правительстве Аргентины анализировали возможность потери Лондоном поддержки европейцев в вопросе по Фолклендским островам.

За ситуацией вокруг Brexit внимательно следят и в странах Содружества наций (ранее — Британское содружество). Оно объединяет независимые государства — такие как Канада, Новая Зеландия, Австралия, ранее тем или иным образом находившиеся под властью короны. Часть из них до сих пор признают главой британского монарха. Вместе с тем это признание является чисто формальным и не позволяет Лондону оказывать на них политическое влияние.

Как писала британская пресса, некоторые сторонники выхода из ЕС среди британской политической элиты, в том числе нынешний премьер Борис Джонсон, поддерживали создание зоны свободной торговли со странами Содружества. В марте 2018 года Джонсон даже опубликовал статью на эту тему, где рассуждал о возможностях Лондона по усилению связей со странами объединения: «Они разделяют наши ценности демократии, прав человека и верховенства закона. И наша естественная близость находит свое выражение через институт Содружества», — писал Джонсон.

Разговоры об укреплении связей Великобритании со своими бывшими колониями велись давно. Британская пресса начала подняла эту тему еще в 2017 году, когда в стране прошла встреча представителей 53 стран Содружества. По оценкам СМИ,

товарооборот Великобритании со странами организации способен заместить выпадающий объем торговли со странами ЕС и достигнуть суммы в $1 трлн к 2020 году.

Однако обозреватель экономического портала Лондонской школы экономики Роуч Дунин-Вансович сомневается, что экономические возможности Содружества могут «компенсировать ослабленные связи с Европой». Об этом он написал еще в июне, отметив, что новые сделки с США и другими странами принесут стране не более 0,6% ВВП.