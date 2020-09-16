«Оставить позади колониальное прошлое»: Барбадос станет республикой

Барбадос объявил о своем намерении сместить королеву Елизавету II с поста главы государства и стать республикой. Об этом заявила генерал-губернатор страны Сандра Мейсон в своей тронной речи перед открытием сессии парламента.

«Пришло время оставить позади наше колониальное прошлое. Жители Барбадоса хотят главу государства барбадосца. Это окончательное заявление об уверенности в том, кто мы и чего мы можем достичь. Барбадос сделает следующий логический шаг на пути к полному суверенитету и станет республикой к тому времени, когда мы будем отмечать нашу 55-ю годовщину независимости», — заявила генерал-губернатор.

Она также отметила, что парламентарии острова планируют рассмотреть законопроекты о частичной декриминализации употребления марихуаны и легализации однополых союзов.

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55-летие независимости Барбадос будет отмечать в ноябре 2021 года. Букингемский дворец уже заявил, что стремление к республиканской форме правления — внутреннее дело правительства и народа Барбадоса. «Би-би-си» со ссылкой на источник во дворце сообщает, что заявление Сандры Мейсон не стало неожиданностью для Лондона, эта тема неоднократно обсуждалась сторонами.

Барбадос получил независимость от Великобритании в 1966 году. Это один из наиболее процветающих Карибских островов. Тема отказа от монархии не в первый раз поднимается в стране. Об этом начал говорить еще первый премьер-министр Барбадоса Эррола Барроу.

В своем выступлении Сандра Мейсон процитировала слова Эррола Бэрроу о том, что Барбадосу не стоит цепляться за колониальное прошлое.

«Это предупреждение сегодня так же актуально, как и в 1966 году, — сказала она. — Достигнув независимости более полувека назад, наша страна не может сомневаться в своей способности к самоуправлению».

В 1998 году комиссия по пересмотру конституции рекомендовала Барбадосу стать республикой. Предыдущий премьер-министр Фрейндель Стюарт также выступал за переход от монархической системы к республиканской форме правления в самом ближайшем будущем. Премьер-министр Миа Мотли также, вероятно, вскоре затронет эту тему в своих заявлениях.

Однако время для объявления своего намерения выбрано все же не просто так. Не случайно Сандра Мейсон призвала «оставить позади» колониальное прошлое страны. Ее заявление прозвучало на фоне протестов Black Lives Matter, участники которого в США и Европе сносят монументы колониального прошлого.

«Опасность и неопределенность времен заставляют нас укреплять наш фундамент. В равной степени перед нами стоит задача укрепить наши традиционные структуры и найти более прочную, более устойчивую и более стабильную архитектуру, благодаря которой мы можем построить современную и прочную структуру для нынешнего и будущих поколений», — сказала Мейсон.

Проблема же состоит в том, что пример Барбадоса в контексте движения Black Lives Matter может стать заразительным для других стран Карибского бассейна, по-прежнему признающих королеву Елизавету II — Антигуа и Барбуды, Белиза, Гренадаы Сент-Винсена и Гренадин, Сент-Китс и Невиса, Сент-Люсии и Ямайки.

Барбадос станет не первой бывшей британской колонией в Карибском бассейне, которая станет республикой. Гайана сделала этот шаг в 1970 году, менее чем через четыре года после получения независимости от Великобритании. Тринидад и Тобаго последовали ее примеру в 1976 году, а Доминика — в 1978 году. Все три страны остаются членами Содружества наций — добровольного межгосударственного объединения 54 суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты. Барбадос также останется частью Содружества наций.