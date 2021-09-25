Путин назвал Володина достойным снова занять пост спикера Госдумы

За прошедшие четыре года руководство Госдумы профессионально выстроило работу со всеми фракциями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«И в целом работа Государственной думы седьмого созыва, особенно в очень сложный период борьбы с пандемией, показала, что дума может консолидировать свои усилия на основных направлениях развития страны. В значительной степени это было сделано благодаря председателю Государственной думы Вячеславу Викторовичу Володину», — сказал президент.

Он также подчеркнул, что выбор спикера остается за парламентариями, однако назвал Володина «достойным возглавить Думу и следующего созыва».

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, а также лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поддержали предложение президента.

Накануне ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися . Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13. Кроме того, по одномандатным округам прошли представители «Родины», Партии роста, «Гражданской платформы» и пять самовыдвиженцев. Итоговая явка составила 51,72%, в выборах приняли участие более 56 млн россиян.