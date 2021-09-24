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Бизнес

«Главный недостаток — звук в динамике». Депутатам раздадут новые телефоны

Госдума закупила 450 китайских смартфонов

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Realme
Новому составу нижней палаты парламента предложат служебные телефоны — Госдума заключила договор на поставку 450 смартфонов Realme C21. Интересно, что в розничной продаже цена этого гаджета оказалась выше, чем та, по которой его приобрели для депутатов.

Госдума закупила 450 смартфонов Realme китайского производства — общая сумма заказа составила 4,3 млн руб. Контракт был заключен в конце лета, перед выборами нового созыва нижней палаты российского парламента. Об этом в пятницу, 24 сентября, пишет РБК.

Договор на поставку 450 мобильных телефонов Realme C21, как следует из материалов госзакупок, подписали с ООО «Московский центр продаж». Смартфоны должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях 4G. Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, объем встроенной памяти — не менее 64 Гб, процессор - восьмиядерный. Также аппарат должен поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев. Гаджеты должны поставить до 31 декабря этого года.

Количество устройств соответствует общему числу депутатских мандатов. Однако не все народные избранники будут ими пользоваться самостоятельно – по словам парламентариев, работавших в прошлом созыве Госдумы, часто служебные смартфоны передаются помощникам. Для прошлого состава нижней палаты заказывали телефоны Alcatel – стоимость госзакупки в 2016 году составила 2,6 млн руб.

«Смартфон получала, но практически не использовала. Он был в руках помощника, использовался для рабочих вопросов. Для личных целей у меня есть свой телефон», — рассказала депутат Госдумы VII созыва Татьяна Цыбизова. По ее словам, после завершения срока полномочий смартфоны возвращаются обратно. «Сейчас эти смартфоны мы сдаем», — добавила сказала она. Как сообщил ее коллега Алексей Чепа, он также не пользовался Alcatel, его могли использовать помощники.

Напомним, в новый созыв Госдумы по итогам выборов прошли пять партий - «Единая Россия» (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

В розничной продаже цена Realme C21 выше, чем та, по которой его приобрела Госдума – например, в магазине DNS такой смартфон стоит 10 999 руб., тогда как в госзаказе стоимость каждого из 450 гаджетов составит около 9,6 тыс. руб.

Как пояснили источники РИА Новости в Госдуме, для депутатов закупили китайские смартфоны, поскольку они проходят по лимиту средств и отвечают требованиям к характеристикам.

«Закупки идут в соответствии с федеральным законодательством и предписаниями правительства по характеристикам и предельной стоимости телефонов, в частности, лимит затрат – не более 15 тыс. рублей на человека», — рассказали собеседники агентства.

Добавим, что в 2016 году кабмин принял постановление, согласно которому руководители федеральных органов власти могут приобретать за счет бюджета смартфоны не дороже 15 тыс. руб., а их помощники — не дороже 10 тыс. руб.

В отзывах о Realme C21 пользователи отмечают, что работает смартфон быстро. «Качество фото меня устроило. Встроенной памяти на 64 Гб, в принципе, достаточно. Из условных недостатков могу обозначить рифление на задней крышке. Мне почему-то думается, что туда будет забиваться грязь. А теперь самый главный недостаток — звук в динамике. Он не тихий, но ничего не слышно. Когда делаешь громкость на максимум, то звук идет не в ухо, а наружу, как при громкой связи. Использовать данный смарт в качестве телефона, находясь в местах со средним уровнем шума (например, в автомобиле или в автобусе), невозможно. Весь внешний шум заливается в динамик и слов собеседника уже не разобрать. Про использование в метро не может быть и речи. Вывод: данный аппарат — скорее мини-планшет с условно допустимой функцией звонков, чем телефон», — отметил один из покупателей.

«Производительность хорошая, ничего не висит, не тормозит. Но явный минус — камера. Качество фото как с телефона годов 90-х. Фото получаются размыленными, четкости нет», — добавил клиент «Связного», купивший такой гаджет несколько дней назад.

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