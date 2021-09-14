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Политика

«Он абсолютно здоров»

Путин ушел на карантин из-за коронавируса в окружении

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
Президент РФ Владимир Путин объявил о своем уходе на самоизоляцию из-за роста заболеваемости коронавирусом среди своих приближенных. Ранее Путин проводил из-за COVID-19 дистанционные совещания, а также сделал прививку отечественной вакциной «Спутник V». Кроме того, президент долгое время соблюдал во время очной работы с коллегами социальную дистанцию в несколько метров.

Российский глава Владимир Путин должен соблюдать режим самоизоляции из-за выявленных в его окружении случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба Кремля.

«Путин сдал тест. Он абсолютно здоров», — заявил также представитель президента Дмитрий Песков, передает KP.RU. Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил «Интерфаксу», что находиться на самоизоляции президенту стоит около недели, но «конкретные сроки остаются на усмотрение специалистов».

Президент заявил о своем решении в ходе телефонного разговора с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Из-за самоизоляции Путин не полетит в Душанбе — там пройдут сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседание Совета глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в мероприятиях президент РФ примет участие онлайн.

«Путин ушел на самоизоляцию в связи с тем, что он является контактным лицом после выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Очных мероприятий у него некоторое время не будет», — говорится в сообщении Кремля. С председателем КНР Си Цзиньпином личная встреча российского президента также откладывается.

Точные сроки президентского карантина не сообщаются. В понедельник, 13 сентября, Путин заявил на встрече с российскими паралимпийцами, что многие из его приближенных болеют ковидом. Президент сказал, что «думает, ему самому скоро на карантин придется» и необходимо разобраться в положении дел.

Песков, комментируя его слова, назвал заявление Путина «образным». В конце июля представитель Кремля также отметил, что Путин при общении с людьми продолжает соблюдать меры предосторожности. Многие перед встречей с президентом должны сдать тесты на коронавирус, кто-то уходит на самоизоляцию. Тем не менее, добавил Песков, рабочий график российского главы остается весьма насыщенным.

Незадолго до этого Путин сообщил, что привился российской вакциной «Спутник V» еще зимой. В ходе «прямой линии» он объяснил, почему процесс его вакцинации от коронавируса не попал на видео. По его словам, он не считает публикацию такого видео особо важным делом.

«А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать?» — пошутил Путин.

Он также сообщил, что его просили не конкретизировать, какой вакциной он воспользовался. «Меня действительно просили не говорить о том, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой», — сказал президент.

«Что касается меня, когда я делал, это в феврале, что ли, было, у нас в гражданском обороте было две [вакцины] по сути», — добавил он.

Путин отметил, что решение о выборе вакцины принимал, исходя из более длительного срока действия «Спутника V». По словам президента, «Спутником V» прививались и военнослужащие Вооруженных сил, что также повлияло на его решение.

В декабре Путин заявил, что работает с коллегами из правительства и администрации президента, соблюдая социальную дистанцию в 3-5 метров.

«Не на такой дистанции, как с вами, но время от времени, ну даже не время от времени, а на постоянной основе я работаю с коллегами из правительства из администрации. Просто мы садимся друг от друга подальше, на расстоянии там 3-4-5 метров, но это расстояние не мешает обсуждению текущих и перспективных проблем, над которыми мы работаем», — сказал он в ходе большой пресс-конференции.

В апреле, после начала пандемии коронавируса, президент РФ временно прекратил встречаться с чиновниками лично и участвовать в мероприятиях. Как сообщало издание Znak.com, в Сети начали ходить слухи, что глава государства находится «в бункере». Тогда же на самоизоляции находилось большинство жителей России. В конце июня 2020 года Путин провел первую очную встречу после долгого перерыва — на празднование перенесенного юбилея Победы в Москву прилетал глава Сербии Александр Вучич. Кроме того, президент РФ встречался тогда с узбекистанским президентом Шавкатом Мирзиёевым.

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