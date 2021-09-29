Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заразились порядка 30 человек

Коронавирусом в окружении президента России Владимира Путина заболели три десятка человек, в связи с чем и было принято решение о его самоизоляции. Об этом российский лидер заявил журналистам, сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что они заболели из-за того, что поздно ревакцинировались. По словам президента, среди заразившихся — его адъютант, с которым он работает с утра до вечера.

«У меня титры высокие, слава богу, пронесло (не заболел) <...> Целый день с инфицированным провел и не заболел», — сказал Путин, уточняя, что титры антител у него находится в диапазоне 15-16.

До настоящего времени президент России находился на самоизоляции и проводил встречи в онлайн-режиме. Глава государства ушел на карантин из-за того, что в его ближайшем окружении было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. Однако у самого главы государства признаков заражения обнаружено не было. Как позднее добавил Песков, заболевшие COVID-19 работники были привиты только один раз.

Сообщалось также, что образ жизни Владимира Путина на самоизоляции не поменялся: у него был доступ ко всем необходимым средствам связи, документообороту, закрытой линии связи и другим инструментам работы. По словам Пескова, на самоизоляции президент постоянно поддерживал связь с членами правительства.