Новые власти в Германии могут пересмотреть соглашение по «Северному потоку — 2»

Новое правительство Германии, которое будет сформировано после парламентских выборов, назначенных на 26 сентября, может пересмотреть энергетическую политику страны по отношению к России. Об этом в интервью «Известиям» сообщил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф.
По его словам, если партия «Зеленых» возглавит правящую коалицию в бундестаге, то власти пересмотрят некоторые соглашения по природному газу в целом и «Северному потоку — 2» в частности.
«Но даже если «Зеленые» не окажутся во главе коалиции, все равно вслед за формированием нового правительства последует пересмотр энергетической политики ФРГ в рамках новой зеленой парадигмы», — пояснил эксперт.
Он считает, что Берлин, выстраивая свою энергетическую политику, должен руководствоваться тремя принципами: экономическая выгода, безопасность и экологичность. «Концентрировать все внимание лишь на экологическом аспекте неправильно», — подчеркнул Ункауф.
В то же время он считает, что даже если «Зеленые» придут к власти, то они не смогут препятствовать Германии закупать газ у России, поскольку «Северный поток — 2» уже построен. Однако переговоры в сфере энергетики между Москвой и Берлином в этой ситуации усложнятся. Ункауф объяснил, что партия «Зеленых» не налаживала контакты с Россией в последние годы, не обладают достаточной компетенцией в диалоге с Кремлем. Все это может повлиять на курс нового кабмина.
Представитель немецкой ассоциации уверен, что несмотря на «зеленый переход», экономика Германии в ближайшие 60-70 лет будет зависеть от ископаемых видов топлива, он также не исключил возрождение ядерной энергетики в Европе. В таких условиях Россия является надежным и проверенным десятилетиями энергопартнером. А «Северный поток — 2» станет хорошим способом диверсифицировать поставщиков газа и стабилизировать энергобезопасность в целом.
Немецкая партия «Зеленых» на протяжении последних лет неоднократно выступала против строительства и запуска «Северного потока — 2». Заместитель председателя партии Оливер Кришер 16 сентября говорил, что его сторонники пытаются отложить запуск проекта до тех пор, пока не сформируется новое правительство. В противном случае, по его словам, попытки приостановить транспортировку газа могут привести к крупным судебным искам с российской стороны о возмещении ущерба.
«Зеленые» в своей борьбе с газопроводом объединились с экоактивистами. Они обращались в суды, утверждая, что экологические оценки проекта не учитывали угрозу окружающей среде. Сейчас судебное разбирательство продолжается в Высшем административном суде Грайфсвальда — немецкого региона, где находится «входящий» терминал по приему газа из «Северного потока — 2». Ближайшее заседание назначено на 16 ноября.
Немецкий политолог Александр Рар прогнозировал, что если представителю «Зеленых» после выборов удастся поставить во главе правительства своего канцлера, то отношения Берлина и Москвы будут серьезно испорчены. «И в их философии, и в их мировоззрении, конечно, Россия — враг», — отмечал эксперт. Он также объяснял, что российский газ необходим немецкой экономике как промежуточный этап при переходе на «зеленую энергетику».