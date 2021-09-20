Новые власти в Германии могут пересмотреть соглашение по «Северному потоку — 2»

Если «Зеленые» после выборов смогут сформировать правящую коалицию в немецком парламенте, запуск «Северного потока — 2», вероятно, усложнится. Партия враждебно настроена к газопроводу и в любом случае будет стремиться к пересмотру энергетических соглашений с Россией. В своей риторике представители «Зеленых» часто указывают на якобы угрозу окружающей среде при прокладке трубы.

Новое правительство Германии, которое будет сформировано после парламентских выборов, назначенных на 26 сентября, может пересмотреть энергетическую политику страны по отношению к России. Об этом в интервью «Известиям» сообщил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф.

По его словам, если партия «Зеленых» возглавит правящую коалицию в бундестаге, то власти пересмотрят некоторые соглашения по природному газу в целом и «Северному потоку — 2» в частности.

«Но даже если «Зеленые» не окажутся во главе коалиции, все равно вслед за формированием нового правительства последует пересмотр энергетической политики ФРГ в рамках новой зеленой парадигмы», — пояснил эксперт.

Он считает, что Берлин, выстраивая свою энергетическую политику, должен руководствоваться тремя принципами: экономическая выгода, безопасность и экологичность. «Концентрировать все внимание лишь на экологическом аспекте неправильно», — подчеркнул Ункауф.

В то же время он считает, что даже если «Зеленые» придут к власти, то они не смогут препятствовать Германии закупать газ у России, поскольку «Северный поток — 2» уже построен. Однако переговоры в сфере энергетики между Москвой и Берлином в этой ситуации усложнятся. Ункауф объяснил, что партия «Зеленых» не налаживала контакты с Россией в последние годы, не обладают достаточной компетенцией в диалоге с Кремлем. Все это может повлиять на курс нового кабмина.

Представитель немецкой ассоциации уверен, что несмотря на «зеленый переход», экономика Германии в ближайшие 60-70 лет будет зависеть от ископаемых видов топлива, он также не исключил возрождение ядерной энергетики в Европе. В таких условиях Россия является надежным и проверенным десятилетиями энергопартнером. А «Северный поток — 2» станет хорошим способом диверсифицировать поставщиков газа и стабилизировать энергобезопасность в целом.

Немецкая партия «Зеленых» на протяжении последних лет неоднократно выступала против строительства и запуска «Северного потока — 2». Заместитель председателя партии Оливер Кришер 16 сентября говорил, что его сторонники пытаются отложить запуск проекта до тех пор, пока не сформируется новое правительство. В противном случае, по его словам, попытки приостановить транспортировку газа могут привести к крупным судебным искам с российской стороны о возмещении ущерба.

«Зеленые» в своей борьбе с газопроводом объединились с экоактивистами. Они обращались в суды, утверждая, что экологические оценки проекта не учитывали угрозу окружающей среде. Сейчас судебное разбирательство продолжается в Высшем административном суде Грайфсвальда — немецкого региона, где находится «входящий» терминал по приему газа из «Северного потока — 2». Ближайшее заседание назначено на 16 ноября.

Немецкий политолог Александр Рар прогнозировал, что если представителю «Зеленых» после выборов удастся поставить во главе правительства своего канцлера, то отношения Берлина и Москвы будут серьезно испорчены. «И в их философии, и в их мировоззрении, конечно, Россия — враг», — отмечал эксперт. Он также объяснял, что российский газ необходим немецкой экономике как промежуточный этап при переходе на «зеленую энергетику».