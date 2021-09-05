На Украине раскритиковали Ангелу Меркель за поддержку «Северного потока — 2»

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев считает, что Европа боится остановки транзита газа через Украину, поэтому канцлер Германии Ангела Меркель поддержала «Северный поток — 2». Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ».

По мнению Мураева, виноваты в этом украинские власти, нагнетающие обстановку заявлениями о вооруженном конфликте на востоке страны.

«Чем дольше они (власти — прим. ред.) кричат, что война, тем больше Европа боится, что наша газотранспортная система будет разрушена. И на что она дает добро? На то, чтобы газопроводы обвели зону нестабильности, то есть Украину», — подчеркнул Мураев.

Он подчеркнул, что Меркель обеспечила энергетическую безопасность Германии, но «наплевала» на интересы Украины, сняв санкции с «Северного потока — 2».

Как ранее заявлял политолог Александр Рар, Германия выступала за строительство «Северного потока – 2» не из политических соображений, а из экономических. Эксперт отметил, что газ нужен стране как «промежуточный этап» при отказе от нефти.