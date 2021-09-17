В Германии назвали способ сорвать запуск «Северного потока — 2»

Заместитель председателя немецкой партии Зеленых Оливер Кришер рассказал, как по его мнению можно не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2», сообщает Tageszeitung.

По его словам, если эксплуатация газопровода начнется при действующей власти в Германии, то попытка его остановить приведет к искам о возмещении убытков. Выдача разрешения на работу «Северного потока — 2» находится в компетенции Федерального сетевого агентства. Кроме сертификации трубопровода, ведомство также рассмотрит заявку о признании компании Nord Stream 2 AG независимым оператором, что в свою очередь позволит обойти Газовую директиву Евросоюза.

При вынесении решения Сетевое агентство оценит, не угрожает ли «Северный поток — 2» энергетической безопасности Украины. Согласно недавнему соглашению между ФРГ и США, в качестве компенсации для Киева от возможной потери роли транзитного государства для поставок топлива, будет осуществляться финансовая поддержка для развития «зеленых» технологий в энергетике.

В статье отмечается, что Федеральное сетевое агентство может растянуть подготовку проекта решения на четыре месяца, после чего его будет оценивать Еврокомиссия. По некоторым данным, решение о сертификации «Северного потока — 2» может быть принято в мае 2022 года.

Также «Немецкая экологическая организация» подала еще два иска. Один из них оспаривает ранее выданное горным ведомством Штральзунда разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2». Второй похожий иск организация подала в Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела заявил о том, что процедура одобрения Еврокомиссией сертификации магистрального газопровода «Северный поток — 2» может продлиться до двух месяцев.