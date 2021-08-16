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Политика

Без газа и ядерной энергии. Что будет в случае победы «Зеленых» в Германии

В ФРГ оценили последствия отказа от «Северного потока – 2»

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Kay Nietfeld/Global Look Press
Председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен заявил, что если в результате парламентских выборов канцлером страны станет представитель партии «Зеленых», то ФРГ может пересмотреть свое участие в проекте «Северный поток — 2». По словам политика, это приведет к «концу Германии, как промышленной державы».

В результате парламентских выборов, которые в скором времени пройдут в Германии страну возглавит новый канцлер. С 2005 года ФРГ возглавляет Ангела Меркель (номинально первым лицом страны является президент, но он в основном выполняет представительские функции – «Газета.Ru»), которая стоит во главе коалиции ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) и СДПГ (Социал-демократическая партия Германии). Еще в 2018 году она заявила, что не будет претендовать на лидерство в партии и новый срок на посту канцлера. В январе 2021 года новым лидером ХДС был избран Армин Лашет, который и поведет партию на выборы в парламент.

Одним из главных соперников ХДС на выборах будет партия «Зеленых», лидером которой является Анналена Бербок. Председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Майтен, которая в текущем созыве Бундестага АдГ занимает 94 кресла (из 709), в интервью «Известиям» заявил, что победа «Зеленых» может привести к пересмотру участия Германии в проекте «Северный поток – 2».

«Новое правительство во главе с «Зелеными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию.

Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы «Зеленой» партии. Непродуманный отказ канцлера Меркель от мирного использования ядерной энергетики привел к тому, что в Германии возникла критическая ситуация в энергетической отрасли. Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой «Северный поток – 2» стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия», — отметил Майтен, говоря про газопровод.

Напомним в 2011 году Германия, на фоне опасений из-за аварии в японской Фукусиме, приняла решение полностью отказаться от использования ядерной энергетики.

Против реализации проекта неоднократно высказывались «Зеленые» — партия, которая занимает 69 мест в немецком парламенте. В июне «Зеленые» выставили на голосование в Бундестаге резолюцию, которая предлагала признать «Северный поток — 2» вредным для климата Германии.

В свою очередь кандидат на пост канцлера от «Зеленых» Анналена Бербок неоднократно высказывалась против «Северного потока — 2».

«Это то, что я критиковала последние годы. <…> Но проблема в том, что трубопровод уже на дне Балтийского моря, уже есть стыкующий трубопровод в моем регионе (Бранденбург). Но этот трубопровод противоречит нашим санкциями, поэтому его нельзя начинать (использовать). Тем более потому, что после пары лет, если у нас будет газ через этот трубопровод, то будет снижение поставок через Украину. Это новая угроза безопасности для украинцев», — добавила она.

Свою позицию по возможным последствиям победы «Зеленых» в Германии высказал политолог Александр Рар.

«Отношения между Германией и Россией при «зеленом» канцлере будут серьезно испорчены. И в их философии, и в их мировоззрении, конечно, Россия — враг. У меня там друзья, я им говорю: спросите у «зеленой» партии, как госпожа Бербок будет позиционировать себя по отношению к России. И ей пишут письмо: что вы думаете? И она отвечает сразу: я с Россией работаю только с гражданским обществом, мы любим Россию, но не любим режим, мы будем работать с теми людьми, которые хотят изменений в России», — отметил он.

Ранее депутат Европейского парламента Гуннар Бек уточнил, что там существует сильная оппозиция к проекту «Северный поток — 2».

«В Европарламенте все еще существует сильная оппозиция проекту. Это касается не только Польши и некоторых других стран Восточной Европы и Балтии. Такие силы, как «зеленые» Германии или либеральные партии Франции, все еще отвергают проект», — заявил Бек.

Говоря об отношениях с Россией, Майтен особо отметил, что международные связи его страны с Россией остаются крайне важным направлением, однако новое правительство может разделять другую точку зрения по этому вопросу.

Отдельно политик коснулся оценки работы на посту канцлера Ангелы Меркель.

«Список самых больших ошибок Меркель будет слишком длинным для этого интервью. Нам, немцам, достаточно просто посмотреть вокруг, чтобы увидеть, какое незавидное наследство оставит Меркель Германии и ее гражданам. <…> Но я также не сомневаюсь, что позже историки оглянутся на это время и скажут: фрау Меркель была худшим канцлером в истории Германии», — заявил он.

Также Майтен затронул вопрос борьбы Германии с коронавирусом, где опять же подверг критике действия федерального правительства во главе с Меркель.

«Я скажу так: вряд ли есть задача, с которой и правительство Германии, и комиссия ЕС справились хуже, нежели с разрешением кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Вместо того чтобы предоставить гражданам защиту, на которую они имеют полное право, Берлин и Брюссель ответили на растущую угрозу ограничением свобод населения», — сказал он.

Выборы состоятся в Германии 26 сентября. На них будут избраны члены бундестага 20-го созыва, которые и должны будут выбрать нового канцлера страны.

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