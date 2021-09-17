Французский депутат призвал закрыть центр НАТО в Тулузе

Отношения Парижа и Вашингтона обострились после создания военного союза «Австралия — Великобритания — США», приведшего к срыву многомиллиардного контракта на 12 французских дизель-электрических подводных лодок для австралийских ВМС. Французские политики уже призывают к выходу страны из НАТО, а МИД страны отозвал послов из США и Австралии для консультаций.

Австралия, отказавшись от контракта по закупке французских подлодок в пользу почти аналогичного контракта с США, спровоцировала конфликт между Вашингтоном и Парижем. В пятницу посольство Франции отменило торжественный прием по случаю 250-летия победы французского флота над британским в ходе Войны за независимость США (эта битва вошла в историю как Чесапикское сражение). Торжества планировались на французском фрегате в Балтиморе. The New York Times написала, что в Париж вернулся высокопоставленный морской офицер, который должен был участвовать в приеме.

За день до этого глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал разрыв сделки между Парижем и Канберрй стоимостью $66 млрд «ударом в спину» и сказал, что «союзники так не поступают». Вашингтон в лице пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки попытался сгладить конфликт, но безуспешно. В частности, Псаки заявила, что «поддержание отношений с Францией, Великобританией и Австралий» остается «в центре внимания Джо Байдена».

«Мы будем продолжать работать над продуктивным и конструктивным партнерством с Францией», — заявила она.

Попытки успокоить Париж пока кажутся безрезультатными, и во Франции уже звучат призывы выйти из НАТО.

«Парижу нужно перестать тешить себя иллюзиями, а также выйти из Североатлантического альянса и закрыть центр передового опыта НАТО в области космической безопасности, который Штаты хотят разместить в Тулузе», — заявил депутат Национального собрания и кандидат в президенты от социалистов Жан-Люк Меланшон.

Впрочем, считает руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Юрий Рубинский, на данный момент выход Франции из НАТО кажется маловероятным сценарием.

«Такое крайнее решение, как выход из НАТО, сейчас не просматривается. Хотя отказ от французских подлодок был воспринят очень болезненно. Такая ситуация вовсе не подарок Макрону за семь месяцев до выборов», — сказал Рубинский.

«Каким будет новое правительство Франции, пока непонятно. Оно может стать и социал-демократическим, и даже «зеленым». Поэтому сейчас обсуждать отдельную военную структуру не очень вовремя», — пояснил он.

Что за «объединенная армия Европы»? Макрон впервые заговорил о создании в Европе независимых от НАТО объединенных вооруженных сил, необходимых для защиты от Китая, России «и даже США», в 2018 году. По его словам, Европа должна «защищать саму себя, в более суверенном порядке, и не зависеть только от Соединенных Штатов». «США — наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них», — сказал тогда Макрон. Читать дальше

Эксперт напомнил, что с 1 января 2022 года Франция будет председательствовать в ЕС, поэтому обсуждать выход из военного блока, который во многом обеспечивает безопасность этого союза, не вполне уместно. А создать собственный военный блок, альтернативный НАТО и США, Франция не сможет, хотя эта тема регулярно обсуждается.

Кроме того, обострение отношений с США, причем в ответ на действия Вашингтона, может негативно повлиять на положение нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона. На президентских выборах, которые пройдут в апреле 2022 года, антиамериканская позиция действующего главы государства столкнется с проамериканской позицией экс-президента Николя Саркози.

«Сейчас у Макрона очень сложная ситуация, потому что растет авторитет Республиканской партии во главе с Саркози, а Саркози является проамериканским политиком.

И может быть, мы наблюдаем подъем Саркози потому, что считается, что Макрон не очень удачно проводит линию на поиск Францией правильной для себя ниши в НАТО», — рассуждает главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.

По его словам, Франция может претендовать на ведущую роль в Европе, поскольку является единственной ядерной державой в ЕС после выхода Великобритании из содружества.

Как это повлияет на НАТО

Владимир Васильев уверен, что заявления Франции о создании отдельной армии Европы носят политический характер.

«Франция просто качает права, может, прощупывает почву. Пока я вижу в этом больше политическую составляющую», — пояснил Васильев.

По его словам, для создания собственного военного блока Франция обладает слишком незначительным ядерным потенциалом, который не сможет гарантировать безопасность другим странам.

«В нынешнем мире лишь ядерные державы могу создать военный блок без США. Ядерный потенциал Америки в свое время стал причиной создания НАТО — США предоставляли странам альянса свой ядерный зонтик, всю линейку ракет — и стратегических, и тактических. В этом и состояла мощь НАТО. А Франция со своими 300 боеголовками не особо жаждет с кем-то ими делиться», — отметил Васильев.

Он добавил, что небольшие военные операции в Африке Франция способна проводить сама уже сейчас, а вот для решения глобальных конфликтов, вроде корейского или тайванского, может потребоваться применение ядерного оружия. Кроме того, Старая Европа сегодня находится вне войн.

«Такие страны, как Франция, Италия, Испания, — это глубокий тыл НАТО. В военном плане там ничего не происходит, это идеальные страны для маневра. Ничего такого, что бы потребовало вмешательства НАТО, на их территории не происходит. Даже Россия уделяет внимание, в основном, военно-морскому флоту Великобритании. А Франция, получается, напрашивается на повышенное внимание со стороны России», — сказал Васильев.

Научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев предполагает, что французы из-за произошедшего конфликта начнут многолетнее противостояние с США.

«Это очень больной щелчок по носу, который французы еще долго не забудут. Я думаю, они будут учитывать это при выстраивании своей стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе и с учетом того, что их так оставили, компенсировать это развитием европейских оборонных проектов под эгидой ЕС.

В тех случаях, когда у нее будет возможность взять какой-то реванш, я думаю, Франция постарается это сделать — например, в споре за какие-то контракты или в региональных конфликтах, вроде военной операции в Афганистане», — добавил специалист.

Это будет долгое противостояние, продолжил Тимофеев.

«Сейчас Франция не может ничего сделать. Это обидно, это сильный удар от конкурента, но они не только конкуренты, но и союзники, и североатлантические обязательства играют для Франции первоочередную роль. И реагировать на это разрывом этих отношений Франция, естественно, не будет, потому что все равно система западных партнерств для Франции очень важна и альтернативы пока для нее никакой не видно», — заключил специалист.