Пентагон сообщил о расширении военного присутствия в Австралии

Великобритания, Соединенные Штаты и Австралия создали военный союз AUKUS. В Пентагоне уже поспешили сообщить, что американское военное присутствие в Австралии будет расширено. Как считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, новый военный альянс понадобился для противостояния Китаю. Однако с самого своего основания он стал причиной трансатлантического конфликта.

США расширят свое военное присутствие в Австралии. Об этом на совместной пресс-конференции с представителями австралийского минобороны заявил глава Пентагона Ллойд Остин. «Сегодня мы одобрили важные инициативы, касающиеся размещения сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии», — сказал он.

Его коллега, глава военного ведомства Австралии Питер Даттон уточнил, что речь идет о ротационном присутствии всех типов военных самолетов США на территории страны-континента.

Накануне премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении сообщили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

Зачем нужен союз AUKUS

Военный эксперт, шеф-редактор «Ежедневного журнала» Александр Гольц считает, что главная цель новосозданного альянса — усилить позиции США в противостоянии с Китаем.

«Соединенные Штаты обозначили поворот к Индо-Тихоокеанскому региону, и более-менее очевидно, что они рассматривают этот регион как район противодействия Китаю», — сказала Гольц.

По его словам, состав нового союза во многом объясняется тем, что США и Великобритания стабильно присутствуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тогда как другие страны, к примеру, Франция и Германия, там не представлены. Говоря об Австралии, эксперт напомнил, что эта страна «долгие годы была представителем «западного мира» в азиатско-индоокеанском регионе».

«США имеют базы в Тихом океане. У Британии богатейшая история присутствия на Тихом океане. Австралия является страной Тихого океана. Британия к тому же является ближайшим и самым надежным союзником США. Этот союз выглядит вполне естественно», — добавил Гольц.

«Американцы не скрывают, что военная активность Китая вызывает у них опасения, и поэтому они хотели бы мобилизовать страны региона на какое-то противодействие. Это совершенно очевидно», — отметил Гольц.

Военное объединение AUKUS также предусматривает создание атомного подводного флота Австралии.

«Вооруженные силы Австралии действительно требуют укрепления с точки зрения противостояния Китаю, чем другие участники и займутся. Решение по подводным лодкам — это первый шаг», — считает Александр Гольц.

Он не исключил, что австралийские лодки будут вместе с американскими участвовать в патрулировании Тихого и Индийского океана.

В свою очередь, вице-президент Академии геополитических проблем капитан 1-го ранга Константин Сивков отметил, что появление у Австралии атомных подлодок меняет ее статус.

«Австралия — страна, которая всегда держалась несколько в стороне от боевых действий и имеет флот для прикрытия австралийского континента. Появление атомных лодок означает, что Австралия собирается действовать во всем регионе. Три страны в рамках объединенных флотов будут решать задачи борьбы с подводными лодками, наносить удары с применением крылатых ракет «Томагавк», — пояснил Сивков.

По его словам, несмотря на то, что главной целью AUKUS является Китай, в случае конфликта с другими странами, например, Россией, в нем будут задействованы австралийские субмарины.

При этом он подчеркнул, что участие Австралии усилит подводную группировку США на 10-15%, поскольку в каждый момент времени в море будут находиться две-три лодки из восьми.

Расширение союза

Александр Гольц не исключил, что другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона присоединятся к блоку. В первую очередь речь идет о тех странах, с которыми у Китая есть территориальные споры — Филиппины, Япония, Южная Корея.

«С появлением этого союза у других стран появляются реальные гарантии безопасности. По мнению некоторых стран, действия Китая, например, по созданию искусственных островов, искусственному расширению экономической зоны, оставляют мало сомнений относительно его устремлений. Это рассматривается как угроза.

Мощь Пекина стремительно растет, особенно военно-морская мощь. И понятно, что все эти страны, к которым Китай предъявляет территориальные претензии, начинают оглядываться в поисках того, кто бы мог помочь.

Например, Китай может создать искусственный остров, разместить там базу, начать постоянное патрулирование, а потом объявить, что прилежащие спорные территории безусловно является территорией Китая, и захватить их», — пояснил Гольц.

Другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона пока не вошли в союз из-за уже существующих двусторонних соглашений с США. Однако их силы вполне могут быть задействованы в реализации американских планов, добавил эксперт.

Гольц также не исключил, что недавняя поездка вице-президента Камалы Харрис по странам Юго-Восточной Азии (в начале сентября Харрис посещала Вьетнам и Сингапур) могла быть связана с грядущим созданием нового союза. В частности, она могла обсуждать гарантии этим странам о ненападении либо же обсуждать условия их участия в этом альянсе в будущем.

А вот о присоединении европейских стран к новому альянсу пока говорить не приходится: эксперт выразил сомнение в том, что они поддержат США в противостоянии с Китаем. «Я не думаю, что Франция и ФРГ готовы столь откровенно заявить о своих интересах, которые противоречат интересам Китая. Поэтому, я думаю, их не включили к обоюдному удовольствию», — предположил Гольц.

Считать AUKUS каким-то «азиатским аналогом НАТО» не стоит, добавил эксперт. Он обратил внимание, что новый союз не предусматривает взаимного признания нападения со стороны других стран, как в четвертой статье положения о Североатлантическом альянсе. «НАТО отличается от всех остальных твердой гарантией взаимной безопасности, закрепленной в пятой статье договора — в случае нападения на одну из сторон все остальные считают, что напали на них. В нынешнем соглашении такого обязательства нет, он более мягкий», — добавил Гольц.

Без конфликта не обошлось

Создание союза омрачил конфликт Австралии с Францией. Ради этого альянса Канберра отказалась от французских дизельных подводных лодок, взамен она получит американские.

Соглашение Минобороны Австралии с французской компанией Naval Group на $66 млрд обсуждалось два года и предусматривало строительство 12 дизель-электрических подводных лодок проекта Barracuda. В рамках же AUKUS США должны построить для Австралии восемь атомных субмарин, вооруженных неядерным оружием.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал разрыв австралийского контракта «ударом в спину», заявив, что «союзники так себя не ведут».

Со стороны Вашингтона сгладить конфликт попытался глава Госдепа Энтони Блинкен. По его словам, он контактировал с представителями Парижа в целях обсуждения нового союза Вашингтона, Лондона и Канберры. «Мы приветствуем важную роль, которую играют европейские страны в Индо-Тихоокеанском регионе, мы с нетерпением ждем возможности продолжить тесное сотрудничество с партнерами по НАТО, в Европейском Союзе, в особенности, с Францией. Она - крайне необходимый партнер в этом и в других вопросах», — сказал он.

Александр Гольц пояснил, что Франция обиделась на США и Австралию только из-за потери контакта на подводные лодки.

«Это болезненно, потому что французы лишились контракта, на который очень рассчитывали. Это очень обидно, это огромные деньги. Представьте себе, что есть более или менее твердый заказ на некоторое количество кораблей, под это есть мощности и есть расчеты. И вдруг вы его лишаетесь. Ну конечно обидно», — отметил Гольц.

Кроме того, он указал, что атомные и дизельные подлодки — это разный класс оружия, а опыт строительства атомных лодок есть только у США.

«У Франции нет большого опыта создания атомных подводных лодок. А у американцев это на потоке. Пока у них есть возможность наклепать некоторое количество серийных лодок, они будут стараться ее использовать», — подчеркнул Гольц.

Кроме того, он добавил, что этот контракт не только принесет деньги американским судостроителям, но и привяжет Австралию к США.

«Это на долгие годы, на десятилетия обеспечит теснейшие связи двух военно-промышленных комплексов, двух министерств обороны», — пояснил Гольц.

Константин Сивков также отметил, что новый союз усилит напряженность между странами внутри блока НАТО.

«Это лишний раз подтверждает тот факт, что конфликт между Старой Европой и англо-саксонской осью Лондон-Вашингтон нарастает. Полного доверия между ними нет. Поэтому считать НАТО четко работающей монолитной организацией нет никаких оснований», — подытожил Сивков.