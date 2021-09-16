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Армия

«НАТО раскалывается. Англо-саксы противостоят Евросоюзу»

Франция назвала разрыв Австралией контракта по подлодкам ударом в спину

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Global Look Press
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии расторгнуть контракт на строительство подлодок «ударом в спину» и потребовал разъяснений у Вашингтона, который по сути перехватил сделку у Парижа. «Газета.Ru» разбиралась в политическом и военном подтексте коммерческой сделки.

«Мы не будем продолжать программу строительства подводных лодок с Францией, о чем проинформировали правительство Франции и ее президента [Эммануэля] Макрона», – заявил глава австралийского правительства Скотт Моррисон.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал действия Канберры «ударом в спину»

«Мы установили с Австралией доверительные отношения, это доверие подорвано», — сказал министр в эфире радиостанции France Info.

По его словам, Париж ждет объяснений от Канберры и Вашингтона.

Решение о разрыве контракта последовало сразу после подписания нового партнерства в сфере обороны и безопасности между США, Британией и Австралией, которое предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев.

«Австралия видит угрозу безопасности, прежде всего, в росте военно-морской мощи Китая. Партнерство между США, Британией и Австралией создано для сдерживания амбиций Китая. Здесь присутствует политико-экономический аспект: лакомый кусок достанется теперь не Парижу, а традиционным партнерам Австралии – англо-саксам», – объяснил «Газете.Ru» директор Центра анализа международной торговли оружием (ЦАМТО), главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Какая «рыба» соскочила с крючка

Австралия в 2017 году заключила контракт с французской компанией Naval Group на 12 подлодок, их стоимость оценивалась в 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это был крупнейший оборонный контракт в истории Австралии.

По данным Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), французский судостроительный завод в тендере на строительство подлодок для Австралии предложил проект подводной лодки Shortfin Barracuda Block 1A. Это – неатомный вариант атомных многоцелевых субмарин проекта Barracuda.

Shortfin Barracuda Block 1A, согласно проекту, должна была иметь длину 94 метра и подводное водоизмещение около 4,7 тысяч тонн, что сделало бы ее одной из самых крупных неатомных субмарин.

Лодку для увеличения дальности подводного хода планировалось оснастить новым поколением литий-ионных батарей большой емкости, а не воздухонезависимой энергетической установкой. Разработчик проекта также пообещал поэтапное наращивание боевых возможностей лодок на протяжении всего срока их службы.

ВМС Австралии делали заказ на строительство субмарин большой автономности. Эти подлодки должны действовать в Персидском заливе и северной части Тихого океана. Субмарины должны были применять торпеды и крылатые ракеты, а также использоваться для спецопераций. Планировалось, что Франция построит для Австралии 12 лодок за 25 лет.

Они должны были оставаться в строю австралийского ВМФ до 2070-х годов.

«Напоминает времена холодной войны»

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества», члена экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктора Мураховского, причина выхода Австралии из договора по строительству подводных лодок кроется в «стремлении США выстроить союз в Тихом океане против Китая».

«Австралия – главный форпост США в Тихом океане, она вообще действует в русле политики США, особенно военной. Такой ход Австралии говорит о том, что она вписывается в союз, создающийся в Тихом океане США. Мне это напоминает времена холодной войны, когда был пакт во главе с США, направленный против СССР и частично – КНР», – считает эксперт.

Мураховский отметил, что создание военно-политического союза «США – Британия – Австралия» тревожный знак, прежде всего, для Китая.

«Это потребует от Китая серьезного пересмотра своих планов по созданию «трех рубежей обороны. Со стороны Австралии создается серьезное направление потенциальной военной угрозы против Китая. Он будет вынужден направлять еще больше усилий и средств на модернизацию и увеличение численности своего военно-морского флота», – сказал Мураховский.

Не только «против Китая»

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев считает, что в разрыве договора между Австралией и Францией «есть подтексты, это событие весьма значимо как для мировой политики, так и для внутреннего состояния самого Запада».

«НАТО начинает раскалываться из-за Китая. Четко выделяется англо-саксонская составляющая и Евросоюз.

Франция – одно из ведущих государств Евросоюза. У англо-саксов есть беспокойство по поводу его желания создать свою армию – они выстраивают защитные механизмы. В данном случае для того, чтобы Австралия не зависела от Франции и от Евросоюза, особенно – в военно-техническом отношении»,

– рассказал Александр Перенджиев «Газете.Ru».

Эксперт отметил, что британо-австралийский союз направлен не только «против Китая», но и против Франции.

«У Франции ранее были колонии, она заинтересована снова обозначить в них свое влияние. К примеру, она пытается сделать это в Северной и Центральной Африке. К союзу США – Британия – Австралия могла бы примкнуть Канада, но в ней есть французская провинция Квебек. Они не смогут выражать протест против Франции, тем более Квебек – одна из развитых провинций в Канаде», – утверждает Александр Перенджиев.

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