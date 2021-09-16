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Политика

«Сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие»

Путин позвал россиян на выборы

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Президент напомнил гражданам, что депутаты отвечают за законодательство и принимают, в том числе, федеральный бюджет, из которого финансируется вся социалка. Владимир Путин попросил россиян проявить ответственность и проголосовать очно или удаленно. Парламентские выборы в России будут идти с 17 по 19 сентября, в думу баллотируются 14 партий и более 2 тыс. кандидатов-одномандатников.

Предстоящие выборы в Государственную думу являются важнейшим событием в жизни страны и общества. Об этом накануне голосования заявил президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам, опубликованном на сайте Кремля.

«Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России», — сообщил глава государства.

Путин отметил, что от грамотной работы нижней палаты парламента напрямую зависит реализация планов по развитию страны. Он напомнил, что депутаты отвечают за принятие главного финансового документа страны — федерального бюджета, который является основой для выполнения социальных обязательств государства перед населением, обустройства регионов и городов.

«Все это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма, четкого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой — судьбы миллионов людей», — подчеркнул президент.

Путин заявил, что сложность современного мира, его непредсказуемые перемены и возникающие вызовы требуют слаженной работы государства и общества. В связи с этим он призвал граждан прийти на избирательные участки в любой из удобных им дней, либо воспользоваться возможностью дистанционного голосования. Глава государства отдельно подчеркнул, что современные технологии гарантируют безопасность и надежность удаленного участия в выборах.

Выборы в Госдуму в России начнутся 17 сентября и будут продолжаться на протяжении трех дней, завершаясь в единый день голосования 19 сентября. Избирательные участки все три дня будут работать по привычному графику с 8.00 до 20.00. Решение о проведении голосования на протяжении трех дней было принято в июне с целью минимизировать риск распространения коронавируса.

Выборы пройдут по смешанной системе: 225 депутатов изберут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. За места в парламенте борются 14 партий и более 2 тыс. кандидатов-одномандатников. По прогнозам политологов, все сегодняшние думские фракции — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» — преодолеют пятипроцентный барьер. Кроме того, шансы на парламентские кресла имеют «Яблоко», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

В этом году за российскими выборами впервые не будут наблюдать представители ОБСЕ. В организации объяснили это решение коронавирусными ограничениями, в связи с которыми власти существенно урезали квоту наблюдателей. Кроме того, Центризбирком впервые за много лет не будет вести общедоступную видеотрансляцию с участков. Видео будет доступно партиям и кандидатом на специальном служебном портале, а также в центрах наблюдения при общественных палатах регионов.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев объяснял отсутствие трансляции нехваткой финансирования для нее. По его словам, в рамках выделенных денег можно было либо обеспечить непрерывный 12-часовой эфир только в один из дней голосования, либо все трое суток, но для ограниченного числа людей.

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