Захарова заявила об усилении информационных атак на Россию в преддверии выборов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад усилил информационные атаки на Россию перед выборами в Госдуму. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24»​​​.

«Мы прекрасно понимаем, что атаки сейчас усилились, они усилились многократно в информационно-политической сфере, они будут продолжены, но мы готовы к этому», — заявила Захарова.

Она добавила, что в этот раз вмешательство осуществляется на очень основательной технологической базе, и об этом мы и говорили американскому послу, который был вызван в МИД.

По словам дипломата, атаки осуществляют интернет-гиганты, IT-монополии Соединенных Штатов Америки, которые отделены от государства.

Посла США Джона Салливана вызвали в МИД 10 сентября.

Мария Захарова сообщила, что посла вызвали из-за вмешательства в российские выборы.

с 17 по 19 сентября россияне будут выбирать депутатов Госдумы. Кроме того, в единый день голосования — 19 сентября — пройдут выборы в некоторые региональные органы власти страны.