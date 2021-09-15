Роскомнадзор направил ряду СМИ предупреждения перед выборами

Роскомнадзор направил в адрес редакций ряда средств массовой информации письменные предупреждения с призывом соблюдать законодательство России о выборах в связи с выявленными нарушениями, сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве обратили внимание на необходимость неукоснительного соблюдения закона в период подготовки и проведения выборов, а также напомнили, что по закону проведение предвыборной агитации кандидатов и политических партий могут финансироваться только через соответствующие избирательные фонды.

«Не допускается оказание любых услуг, связанных с проведением предвыборной агитации, включая размещение каких-либо агитационных материалов в СМИ и в сети «Интернет», с нарушением порядка, установленного законодательством о выборах», — говорится в сообщении.

Средствам массовой информации также запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы, отметили в Роскомнадзоре.

Ранее источник газеты «Коммерсантъ» сообщил об имеющемся «колоссальном массиве» данных о вмешательстве американских спецслужб и IT-компаний в российские выборы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила это. Источник издания рассказал, что IP-адреса, связанные с серверами и техподдержкой приложения «Умное голосование», разработанного экс-директором ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) Романом Рубановым, в основном связаны с США и, в частности, с Пентагоном.