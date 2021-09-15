Лавров заявил о серьезности данных о вмешательстве в выборы в РФ

Данные о вмешательстве в выборы в России, которые были переданы послу США Джону Салливану, достаточно серьезны, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что послу были переданы «конкретные факты» и обещал проверить информацию об этом.

«Он сообщил, что у них нет никаких данных, что кто-то нарушает российское законодательство, но данные ему передали, они достаточно серьезные», — сказал Лавров, отметив, что Москва ждет ответа от американских коллег, «почему такое происходит».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала об имеющемся «колоссальном массиве» данных о вмешательстве американских спецслужб и IT-компаний в российские выборы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила это. Выяснилось, что IP-адреса, связанные с серверами и техподдержкой приложения «Умное голосование», разработанного экс-директором ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) Романом Рубановым, в основном связаны с США и, в частности, с Пентагоном.

Проект «Умное голосование» был разработан для поддержки оппозиционных кандидатов на выборах. 6 сентября Роскомнадзор заблокировал сайт проекта.