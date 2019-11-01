«Скатертью дорога»: как Трампа выжили из Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп считался коренным жителем Нью-Йорка, однако теперь он переехал в свое имение Мар-а-Лаго на юге штата Флорида сообщает The New York Times.

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Вместе с Трампом «декларацию о местожительстве» подала и первая леди США Меланья Трамп. Дополнительными адресами проживания указаны Белый дом и гольф-клуб в штате Нью-Джерси.

Как отмечает издание со ссылкой на источник из окружения президента, причиной переезда стала финансовая выгода. Во Флориде Трамп сможет платить гораздо меньше налогов, чем в Нью-Йорке, где они одни из самых высоких в стране.

Сам Трамп объяснил свое желание сменить «место прописки» политическими причинами. В своем Twitter он написал что, поменял Нью-Йорк на Флориду, из-за плохого отношения к нему политиков в городе. Президент отметил, что платит миллионы долларов налогов Нью-Йорку, однако с ним «обращались очень плохо политические лидеры — как города, так и штата». При этом он подчеркнул, что решение далось ему нелегко.

Поступок Трампа выглядит как символичное прощание с городом, куда многие годы назад из Германии прибыл его дед.

«Нью-Йорк был городом, где многие говорили по-немецки. Для немецкого юноши того времени оставаться в какой-нибудь деревушке, где главным занятием являлось виноделие, было скучным, и он решил испытать судьбу в Америке. У него была сестра в Нью-Йорке, и, оставив маме записку, он собрался прямо посреди ночи и начал свое путешествие в США»,

— рассказывала «Газете.Ru» автор нескольких книг о Трампе писательница Гвенда Блэр.

«Скатертью дорога»

Здесь в Нью-Йорке находятся дома имени Трампа, наследие отца Трампа Фреда, который именно в Нью-Йорке начал строительный бизнес, ставший потом бизнесом сына.

«Его отец построил огромное количество домов в Нью-Йорке — не на Манхэттене, но в других частях города, используя различные правительственные субсидии и налоговые послабления. Он был очень успешным предпринимателем и получил известность благодаря тому, что даже в последние минуты перед подписанием сделки добивался еще более выгодных условий», — рассказывает Блэр.

Среди строений — башня Трампа, которой восхищался в телефонном разговоре с ним президент Украины Владимир Зеленский. Именно там в период кампании 2016 года произошла встреча Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой, что легло потом в расследование спецпрокурора Герберта Миллера. В башне Трампа находился избирательный штаб президента США, там же открывали шампанское после его победы на выборах 2016 года.

Многие вспомнят и эпизод фильма «Один дома», где герой Макалея Калкина встречает Трампа в гостинице Plaza, которая входит в бизнес-империю главы страны. Калкин позже признавался, что не фанат президента-предпринимателя. То же самое думают о президенте США и многие жители города Нью-Йорка.

Согласно недавнему опросу социологического центра Siena College, 62% жителей города и штата Нью-Йорк считают, что Трамп должен быть подвергнут процедуре импичмента. Против выступают 32% избирателей.

«Мои родственники-американцы живут в Trump Tower на Манхэттене, элитное здание. Так совет управляющих хочет переименовать его, чтобы имени его не было», — с огорчением рассказывала «Газете.Ru» русскоязычная жительница Нью-Йорка Виктория, которая считает что Трампа в городе «затюкали».

Несмотря на то, что Трамп с его неуемной энергией и деловой хваткой прочно ассоциируется с Манхэттеном, главным деловым местом Нью-Йорка, он всегда был не в ладах с местными политиками.

По иронии судьбы, его собственная дочь Иванка и зять Джаред Кушнер в нью-йоркской политике чувствовали себя как рыба в воде. «Джаред и Иванка — умеренные демократы из Нью-Йорка». Это была больше констатация, чем жалоба», — пишет в биографии Трампа американский журналист Боб Вудворд в книге «Трамп. Страх в Белом Доме».

В отношениях Трампа и Нью-Йорка была светлая полоса — в приятельских отношениях с многолетним мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, но с годами и они испортились.

В 2016 году Блумберг, выступая на съезде демократов, назвал Трампа мошенником. В своей речи он упомянул многократные банкротства Трампа и судебные разбирательства. Кроме того, миллиардер отметил, что сам он, в отличие от Трампа, «получившего от отца чек на миллион долларов от отца», начал свой путь с нуля.

«Трамп говорит, что он хочет управлять страной так же, как он управляет своим бизнесом? Да поможет нам Бог! Я житель Нью-Йорка, и я могу распознать мошенника», — заявил Блумберг в своей речи.

Трамп позже отплатил Блумбергу той же монетой. В интервью телеканалу Fox Business после получения партийной номинации Трамп сказал, что Блумберг когда-то был его «другом», но теперь таковым не является: «Он сказал массу неприятных вещей обо мне».

Член конгресса от штата Нью-Йорк демократ Нита Ловей отметила, что Трамп пользовался в городе значительными налоговыми послаблениями. По ее словам, обычные американцы не владеют курортами, которые они могут указывать как «альтернативный адрес».

Большинство мэров-демократов часто вступали в противоборство с Трампом, критикуя его стиль ведения бизнеса и давление на конкурентов.

«Пусть тебя дверью не ударит при уходе. Мои глубочайшие соболезнования добрым людям Флориды», — так отозвался на заявление Трампа действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Его поддержал и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

«Скатертью дорога. И нельзя говорить, что Дональд Трамп здесь платил налоги. Флорида, он весь твой», — написал он в соцсетях.

В последние годы «ньюйоркцы» только подводили своего президента. Много неприятностей Трампу доставил его личный адвокат Майкл Коэн, который, опасаясь преследования ФБР, давал показания на Трампа комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу». Еще один бизнесмен из Нью-Йорка — приятель Коэна Феликc Саттер — вел дела с Москвой о возможной постройке башни Трампа в столице России и тоже попал под пристальное внимание комиссии Мюллера.

Единственный нью-йоркский политик, который до сих пор близок к Трампу, — бывший мэр города Рудольф Джулиани. Второй за долгие годы республиканец во главе «большого яблока» он пользуется высоким доверием Трампа.

Интересно, что именно за Джулиани Трамп единственный раз проголосовал в 1989 году. Будущий адвокат президента соперничал с демократом Дэвидом Динкинсом на выборах мэра Нью-Йорка, которому уступил всего лишь пару процентов. В 1993 году Джулиани стал градоначальником.