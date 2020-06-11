«Мемуары Белого дома»: как книги рушат репутацию Трампа

Белый дом препятствует выходу книги бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» о его работе на Дональда Трампа. Публикация мемуаров запланирована на 23 июня, администрация президента уже предупредила Болтона, что в книге содержится секретная информация, обнародование которой представляет угрозу безопасности США.

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Джон Айзенберг, адвокат Белого дома, уведомил о недопустимости публикации книги в нынешнем ее виде юриста Болтона Чарльза Купера.

«Нынешний черновик рукописи по-прежнему содержит секретные материалы, — написал Айзенберг в письме Куперу.

— Как мы сообщали вашему клиенту, когда он подписывал соглашения о неразглашении, и поскольку он должен быть хорошо осведомлен как бывший помощник президента по делам национальной безопасности в этой администрации, несанкционированное раскрытие секретной информации может быть использовано иностранной державой, тем самым это наносит значительный ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов».

Айзенберг также заявил, что Совет национальной безопасности предоставит Болтону отредактированную копию рукописи к 19 июня — за четыре дня до запланированной даты публикации книги.

Однако, по мнению бывшего советника по нацбезопасности и его адвоката, Белый дом попросту использует данный повод, чтобы не допустить книгу к публикации.

Чарльз Купер в статье для The Wall Street Journal заявил, что Болтон построчно просматривал текст книги, чтобы получить одобрение Белого дома.

«Это очевидная попытка использовать национальную безопасность в качестве предлога для цензуры в отношении господина Болтона при нарушении его конституционного права выступать по вопросам, имеющим огромное общественное значение, — написал Купер. — Эта попытка не удастся, и книга мистера Болтона будет опубликована 23 июня».

«Комната, где это произошло»

Назначенная дата публикации книги — результат уже двух задержек. Изначально мемуары Болтона должны были выйти 17 марта, затем дата была перенесена на 12 мая. Информации о причинах отсрочки не было, однако, вероятнее всего, это было связано с проверкой ее содержания в Белом доме.

Джон Болтон считался одним из наиболее преданных соратников Трампа в Белом доме. Он занимал пост советника по нацбезопасности с апреля 2018 года. Покинул же должность Болтон в сентябре прошлого года. Американский лидер объяснил это решение тем, что его советник допускал серьезные ошибки.

В начале года Болтон представил свою рукопись Совету национальной безопасности для анализа на предмет наличия в ней секретной информации. Он также не раз встречался с чиновником Белого дома, которому была поручена проверка мемуаров.

В январе, когда Совет национальной безопасности США вел свою работу над книгой, The New York Times сообщала, что

в тексте рукописи содержится информация о том, что Трамп в августе прошлого года якобы говорил Болтону о своем намерении продолжать задержку военной помощи на сумму в $391 млн Украине до тех пор, пока ее правительство не инициирует расследование по делу Burisma. Расследование касается бывшего вице-президента США Джо Байдена, который принимает участие в выборах президента от демократов, и его сына Хантера.

Когда Байден-старший курировал украинские вопросы, его сын вошел в совет директоров газодобывающей украинской компании Burisma. Согласно некоторым сообщениям, Хантер Байден получал зарплату в размере от $50 тыс. до $150 тыс. в месяц. Соратник бывшего политконсультанта Трампа Питер Швейцер заявлял, что за пять лет работы Байдена на Украине Burisma перечислила ему $3,1 млн.

«Когда сын Байдена покидает Украину с миллионами долларов, это коррупция», — утверждал Трамп.

Демократы утверждали, что в августе прошлого года глава Белого дома манипулировал предоставлением военной помощи, чтобы добиться от украинского лидера расследования против Байдена и его сына.

После появления информации о том, что Болтон приводит в своей книге подтверждающий этот факт данные, интерес к его мемуарам значительно возрос.

«Это попытка написать историю, и я сделал это как мог. Нам нужно посмотреть, что выйдет из цензуры. Я надеюсь, что в конечном итоге смогу опубликовать книгу. Я надеюсь, что это не будет подавлено», — говорил Болтон, выступая в феврале в Университете Дьюка в Северной Каролине.

Впрочем, какой-либо сенсации от книги Болтона ожидать все же не стоит, считает глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. В то же время эксперт отмечает, что выход книги совпал с предвыборной президентской гонкой. Соответственно, для администрации президента сейчас далеко не лучший период для публикации книги.

«Книги, конечно, используют в том числе и для политической борьбы или для представления своей роли соответствующей в этой борьбе. Но я еще не встречал такой книги, одной, с помощью которой можно было бы свалить президента. Конечно, она может нанести ущерб, но я не думаю что она целиком будет направлена против Трампа»,

— отмечает эксперт.

«Страх: Трамп в Белом доме»

В случае с Трампом этот тезис находит свое подтверждение. В США уже не в первый раз обсуждается выход книги о происходящем в Белом доме. Причем такая тенденция появилась именно при президентстве Дональда Трампа. У нынешнего американского лидера, пожалуй, рекордное число противников, причем не только явных, таких как представители Демпартии, но и тайных.

Написание книг о Траме стало одним из способов бороться с президентом. Отчасти противникам американского лидера это удается, в книгах создается образ почти сумасшедшего, эксцентричного, вспыльчивого и даже глупого главы государства, с которым крайне сложно работать.

В начале сентября 2018 года в свет вышла книга редактора The Washington Post Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме». Вудворд — один из самых известных журналистов в мире, именно он положил начало «Уотергейтскому скандалу», приведшему к отставке президента Никсона. То, что о Трампе написал столь легендарный журналист, не льстит президенту.

Книга Вудворта основана на событиях, происходивших за закрытыми дверями, и на цитатах участников этих событий. Одним из героев книги стал Джон Келли, который на тот момент занимал должность главы аппарата президента. На страницах издания были приведены его слова, сказанные в узком кругу — их передал журналисту анонимный источник.

«Он идиот. И это глупо — пытаться его в чем-то убедить Он с катушек слетел. Мы тут все живем в сумасшедшем доме. Я не знаю, почему мы все тут собрались. Это самая худшая работа, которую я имел», — цитировал Вудворд слова Келли.

Однако сам Келли категорически опровергал данную информацию, обвинив автора в клевете. В целом, книга наполнена критическими заявлениями от самых разных сотрудников Белого дома. Некоторые из них обвиняли Трампа в грубости и пренебрежительном отношении.

Также Вудворд описывает несколько случаев, когда сотрудники Белого дома — в частности, главный экономический советник Гэри Кон и секретарь аппарата Роб Портер — просто убирали документы со стола президента, чтобы тот их не подписал.

Таким образом они якобы пытались уберечь всю страну от импульсивных решений Трампа. Так, например, от главы Белого дома прятали документы, позволяющие вывести США из североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и из торговых отношений с Южной Кореей.

«Предупреждение» и «Преступление продолжается»

Через год, в ноябре 2019 года, в США вышла книга «Предупреждение» авторства некоего анонимного служащего администрации США. Дональд Трамп в книге сравнивается с пациентом сумасшедшего дома, который использует Twitter как оружие для сведения счетов.

«Это все равно, что приходить в дом престарелых на рассвете, когда твой пожилой дядя бегает без трусов по двору и громко ругает еду в столовой, а взволнованный персонал пытается его поймать,

— пишет автор. — Вы ошеломлены, удивлены и смущены одновременно. Только ваш дядя, вероятно, не будет делать это каждый день, его слова не будут транслироваться для публики, и ему не нужно будет руководить правительством США, как только он наденет штаны».

«Предупреждение» рассказывает о внутренней жизни Белого дома при Трампе и приводит некоторые шокирующие заявления президента США.

Буквально через несколько дней была опубликована еще одна компрометирующая главу Белого дома книга — «Преступление продолжается».

Авторы книги — журналисты Глен Симпсон и Питер Фритч, основатели консалтинговой компании Fusion GPS, получившей широкую известность во время предвыборной кампании 2016 года после заказанного ей так называемого «досье Стила». Оно представляло собой документ, в котором содержался компромат на тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа.

В частности, в докладе приводились подробности общения президента США с девушками с «низкой социальной ответственностью» в Москве.

Тогда еще не политик, бизнесмен во время своего приезда в Россию на конкурс «Мисс Вселенная» в 2013 году якобы приглашал в номер московского отеля проституток. Трамп, как писали американские спецслужбы в разгар скандала, отрицал, что такой эпизод имел место.

В «Преступление продолжается» сообщалось, что Москва имела компромат на будущего президента США Дональда Трампа и об этом якобы было известно и британской разведке. Однако в 2016 году, как пишут авторы, тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава МИД страны Борис Джонсон предпочли не сообщать об этом кандидату от республиканцев, чтобы не нанести вред потенциальному главе Белого дома.

Тенденцию написания книг о Трампе бывшими сотрудниками Белого дома отчасти можно объяснить проблемами в его кадровой политике.

Президент США до сих пор так и не сформировал устойчивую команду, а посчитать всех, кого он уволил за время президентства, практически невозможно.

«В администрации Трампа имела место и продолжается кадровая чехарда — это факт. И поэтому, конечно, многие люди не удовлетворены своей работой по тем или иным причинам, — отмечает Юрий Рогулев. —

Дело в том, что Трамп не политик, он чужак. Он пришел со стороны, он занимался бизнесом, у него нет такого количества последователей, политических сторонников, которых он мог бы привлекать к работе в администрации, он с самого начала испытывал проблему с комплектованием своей администрации, и сейчас примерно треть постов не заполнены — вот в чем проблема Трампа».

Что же касается тех книг, за которыми стоят не сотрудники Белого дома, а, например, журналисты, то здесь стоит отметить, что написание критической работы по отношению к нынешнему президенту США — это относительно легкая добыча. В случае с Вудвордом, у автора, несомненно, есть большой ресурс источников в правительстве США, а также имя и репутация легендарного журналиста, а критиков Трампа найти крайне легко».