Конец свободы слова? Что произошло с американской демократией

Американцы, верившие в силу своей демократии и возможность жить в стране, где каждый защищен Первой поправкой к конституции и волен говорить то, что считает нужным и важным, вдруг увидели, что такого права у них фактически нет. Как показали результаты опросов исследовательского центра Pew, большинство граждан США считают, что социальные сети подвергают цензуре их политические взгляды. При этом соратники Трампа, республиканцы, уверены, что крупные технологические компании предпочитают взгляды либералов консерваторам.

Несмотря на то, что текст американского Билля о правах начинается с провозглашения свободы слова, двое из трех американцев заявили, что не могут ей воспользоваться.

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Согласно соцопросам, сегодня более 60% американских граждан боятся высказывать свои политические взгляды и пребывают в уверенности, что их мнение больше не имеет веса в принятии решений государственной важности. Это неудивительно, ведь теперь все решают захватившие новостную повестку ИТ-монополисты, которые и ранее были инструментом в политических играх, но до последнего времени не выступали в роли жестких цензоров. Но в начале этого года они окончательно вышли за рамки приличий.

Война между Дональдом Трампом и онлайн-платформами, в ходе которой и закончилась американская свобода слова, началась еще до последних президентских выборов. Тогда президент США писал в своем Twitter достаточно справедливые сообщения (как это видится уже сейчас), что метод почтового голосования приведет к фальсификациям, но сервис микроблогов неустанно помечал его сообщения как сомнительные. А уже после выборной кампании Трамп получил еще 200 отметок к своим постам, как «потенциально вводящим в заблуждение». По подсчетам Variety, это около 30% от всех его публикаций. По аналогии с Twitter действовал и Facebook.

Развязка войны всем хорошо известна: штурм Капитолия, изгнание Трампа и его электората из основных соцсетей, а социальная сеть Parler, приютившая гонимых у себя, была фактически отключена.

Совместные действия прежде конкурировавших интернет-компаний во время выборов выглядели как демонстрация их превосходства над традиционными институтами власти. Одновременно это была и борьба с консервативными ценностями, и месть Дональду Трампу за антимонопольные расследования против цифровых корпораций. Но цензура всегда остается цензурой, какие бы цели она ни преследовала. В данном случае она безальтернативна: человек, столкнувшийся с необоснованной блокировкой просто остается один на один с силами, которым он не может противостоять.

Правозащитные организации США, такие как Фонд электронных рубежей – Electronic Frontier Foundation также отмечают, что в современном мире право решать, что говорить можно, а что нельзя, присвоили частные компании. Однако вряд ли бигтеху есть дело до интересов пользователей.

Почему нам важно помнить о произошедшем?

Россия не реже, чем сами США, сталкивается с беспрецедентным и наглым поведением ИТ-гигантов. Наглядные и самые актуальные примеры – Twitter и YouTube. И тем не менее власти терпеливо, но зачастую безрезультатно, пытаются наладить конструктивный диалог с бигтехом. При этом история нашей страны говорит сама за себя: мы никому и никогда не позволяли вытирать о себя ноги. Не нужно церемониться с международными цифровыми монополиями, злоупотребляющими открытостью нашего информационного пространства, игнорирующими наши законы, при этом извлекающими из российского рынка прибыль. Тем более, что в этом году у властей появились все инструменты, чтобы приструнить зарывающихся.

Навести порядок у себя в доме можем только мы сами. Не нужно терпеть хамское поведение гостей – либо они ведут себя по правилам хозяев, либо им указывают на дверь.

Автор — член Общественной палаты РФ, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН