Украинский совбез приступил к созданию кибервойск

В совете национальной безопасности и обороны Украины прошло первое заседание, на котором обсуждалось создание кибервойск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Секретарь СНБО провел совещание по выполнению решения Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 «О неотложных мерах по киберобороне государства». Оно было введено в действие указом президента Украины от 26 августа 2021 года», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что украинскому правительству было поручено в течение двух месяцев разработать законопроект, регламентирующий создание и функционирование кибервойск, и внести его на рассмотрение в Верховную Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 августа подписал указ о создании кибервойск в рамках стратегии кибербезопасности страны.

Стратегия также предусматривает проведение дважды в год совместных учений с соответствующими подразделениями государств-членов НАТО и материальное стимулирование специалистов в сфере кибербезопасности, которые находятся на военной, государственной службе и службе в правоохранительных органах.