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Политика

«Украина не сможет помешать»: республики Донбасса объединяются

В ЛНР допустили интеграцию с ДНР по модели Евросоюза

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Александр Река/ТАСС
ДНР и ЛНР решили снять таможенные посты и создать единое экономическое пространство. В Луганске допустили объединение республик по модели Союзного государства России и Белоруссии или ЕС, но не исключили и политической интеграции. В Киеве действия республик рассматривают через призму выборов в Госдуму. А в Москве объясняют экономическим кризисом, вызванным пандемией.

Союзная интеграция Донбасса

Самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР к началу следующего года будут жить экономически в одном государстве. Интеграция будет идти по модели Союзного государства России и Белоруссии или Евросоюза, заявил «Газете.Ru» депутат Народного Совета ЛНР Владимир Поляков.

Республики Донбасса с 1 октября решили снять таможенные ограничения, а также договорились о создании единого таможенного и экономического пространства. В течении последующих трех лет ДНР и ЛНР собираются скоординировать свое социально-экономическое развитие, увеличив среднюю зарплату в 2,3 раза и подняв пенсии в 1,3 раза.

«Я бы хотел видеть между ЛНР и ДНР интеграцию еще более глубокую, чем между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства. Мы себя считаем неотъемлемой частью РФ и, на мой взгляд, готовы к глубокой интеграции. На данный момент для нас пока возможна интеграция экономическая между ЛНР и ДНР, согласно поручению глав государств, мы должны закончить ее до 1 января 2022 года.

То есть к началу следующего года мы уже должны будем жить экономически в одном государстве, похожем не только на Союзное государство России и Белоруссии, но на тот же Европейский союз, где экономическая интеграция очень развита. По этому пути мы сможем пройти достаточно быстро», — отметил Владимир Поляков.

С точки зрения депутата, в определенный момент республики могут перейти и к политической интеграции, в особенности с учетом отказа Украины от выполнения минских соглашений и желания Киева использовать переговоры по урегулированию только для решения гуманитарных вопросов и прекращения огня.

«Придет момент и для политической интеграции между республиками. Украина не сможет помешать объединению ДНР и ЛНР — это не в их силах. Объединение республик является природным желанием наших граждан. Чтобы на это как-то повлиять, Украине как минимум в 2014 году не надо было убивать людей на майдане, в Одессе, а затем продолжать это делать в Донбассе. Киеву стоило жить экономическими интересами своих граждан и находиться в рамках конституции, которые он нарушил. Поэтому никаких шансов повлиять на наш выбор у них уже нет», — подчеркнул Поляков.

Путь в ЕвраАзЭС

Однако представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник заявил, что решение ДНР и ЛНР об отказе от таможенных барьеров и планы по единому экономическому пространству не связаны с курсом на объединение республик.

«Ключевое в этом решение — синхронизация законодательства ЛНР, ДНР, России и Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). То есть речь идет о том, чтобы субъекты экономической деятельности, предприниматели руководствовались аналогичными законодательными требованиями, в том числе в налогообложении и таможенном законодательстве.

Мы считаем, что нет необходимости иметь таможню на границе ЛНР и ДНР, но таможенные посты останутся на границе с Россией», — сказал Мирошник «Газете.Ru».

По его словам, эти решения дадут возможность для привлечения дополнительных участников рынка и инвестиций на территорию Донбасса, что позволит республикам создавать новые рабочие места, повышать зарплату и развивать свою экономику.

«Речи об административном слиянии ЛНР и ДНР не идет, республики являются стратегическими партнерами как в военных, так и в экономических вопросах. Люди, живущие в Донецке и Луганске, предпочитают находится в том состоянии, в котором они находятся. ДНР и ЛНР заинтересованы в привлечении инвестиций и активизации бизнеса — последние решения направлены именно на это. Дальше уже стоит вопрос о том, как на это отреагируют ЕвраАзЭС и Россия. Конечно, мы бы хотели находится в едином экономическом пространстве с ними, но пока наши государства не признаны — это серьезный экономический и политической вопрос», — отметил Мирошник.

Фактор выборов

В то же время на Украине считают, что последние решения ДНР и ЛНР связаны с предстоящими парламентскими выборами в России. Так, глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник расценивает действия республик как часть избирательной кампании.

Справка
Жители Донбасса начали получать гражданство России, а соответственно и российские паспорта, в упрощенном порядке с конца апреля 2019 года. Киев официально не признает российские паспортные документы, выданные гражданам ЛНР и ДНР. С точки зрения украинских властей, решение России в данном случае стало первым шагом к «аннексии» этих территорий. Однако в МИД РФ не раз отмечали, что это решение стало вынужденной гуманитарной мерой из-за ситуации в Донбассе. При этом, по последним данным, российские...
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Справка


Жители Донбасса начали получать гражданство России, а соответственно и российские паспорта, в упрощенном порядке с конца апреля 2019 года. Киев официально не признает российские паспортные документы, выданные гражданам ЛНР и ДНР. С точки зрения украинских властей, решение России в данном случае стало первым шагом к «аннексии» этих территорий. Однако в МИД РФ не раз отмечали, что это решение стало вынужденной гуманитарной мерой из-за ситуации в Донбассе. При этом, по последним данным, российские паспорта в ЛНР и ДНР уже получили свыше 600 тыс. человек.


«По сути, происходит социально-политическая интеграция этих территорий в политическое поле России. Эти процессы крайне снижают шанс на будущее этих территорий в составе Украины, потому что раньше говорили о возвращении украинских граждан на автономных правах, а сегодня идет речь о возвращении на Украину граждан России — из-за выдачи российских паспортов жителям республик. По факту это все крайне осложняет любые модели мирного урегулирования в Донбассе в будущем», — заявил эксперт «Газете.Ru».

По версии Бортника, интеграция непосредственно ЛНР и ДНР будет продолжаться и после выборов в Госдуму, в том числе не исключено политическое объединение самопровозглашенных республик.

«Сегодня надежды на реализацию минских соглашений, скорее всего, нет, поэтому снимаются все экономические барьеры, которые оказывают негативное влияние на жизнь людей в регионе, упрощается система управления этими экономиками и унифицируются правила. То есть структуры находятся в процессе слияния, вероятно, в какое-то единое квазигосударственное образование», — рассуждает эксперт.

Вынужденные меры

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько придерживается иной точки зрения. По мнению эксперта, объединение ДНР и ЛНР вызвано экономическими трудностями, с которыми столкнулись республики на фоне пандемии COVID-19.

«Нужно было сделать это сразу еще в 2014-2015 годах, объединив все системы, и экономическую, и политическую. Но, к сожалению, этого не произошло и теперь выстроившаяся система элит в этих республиках препятствует объединению, чтобы не терять свой статус.

Однако в условиях кризиса, когда одни товары производит только Донецк, а другие — только Луганск, они все же начали размышлять об объединении, для начала в экономическом плане. Хотелось бы, чтобы этот процесс завершился полноценным объединением этих республик, что упростит жизнь многим, в том числе их гражданам», — пояснил эксперт.

С точки зрения Безпалько, интеграция ДНР и ЛНР необходима для решения проблем обеих республик. По его словам, это может быть некое унитарное объединение в единое государство с общей политической, экономической и правоохранительной системой.

«Пока рано говорить о том, по какой модели может идти интеграция осколков Донбасса, но для Украины любое объединение республик — плохой знак, так как это означает усиление этой территории. Кроме того, это живой пример интеграции и сотрудничества, на которое сейчас киевские элиты не способны», — резюмировал эксперт.

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