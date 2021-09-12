Песков пояснил смысл интеграции России и Белоруссии

Политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна — однако на данный момент речи о ней не идет. Союзные программы двух стран содержат прикладные решения. Об этом в воскресенье, 12 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«В настоящий момент о политической интеграции речи не идет. Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран», — сказал Песков в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Он напомнил, что союзные программы двух стран содержат прикладные решения, направленные на улучшение жизни населения, в них нет скрытых угроз.

Суть интеграции «не в том, чтобы объединиться», а в том, чтобы «выиграли два народа», пояснил Песков.

«Эти прикладные решения, которые сделают жизнь русских и белорусов лучше. Здесь все очень просто. Здесь нет ничего за пазухой, это то, что выгодно, то, что диктует логика», — отметил представитель Кремля.

Отвечая на просьбу прокомментировать мнение, что у Москвы и Минска после согласования 28 союзных программ

«под сукном осталась политическая карта, ее разыграют, но позже»,

Песков сказал, что сейчас под сукном ничего нет. Он также напомнил, что президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко уже «достаточно подробно рассказали о мифе последующей политической интеграции».

Союзные программы принесут пользу обоим государствам — стороны в данном случае находятся в положении win-win situation, добавил представитель Кремля.

«Это то, что в конечном итоге принесет пользу двум странам. Это win-win situation, то есть выигрывают обе страны. Поэтому скептики, которые говорят о том, что кто-то кого-то пытается поглотить, а кто-то оказывается в положении подопечного, они абсолютно по сути своей не правы. Вся критика — это не что иное, как проявление недоброжелательности, с которой мы с вами часто сталкиваемся», — сказал Песков.

По его словам, «конечно, недоброжелателей хватает и у Белоруссии, и у России». «Не просто недоброжелателей, у нас и врагов тоже хватает, причем врагов, которые не сидят сложа руки», — заявил он.

Переговорам президентов РФ и Белоруссии, состоявшимся 9 сентября, предшествовал долгий этап обсуждения, согласования дорожных карт, союзных программ между странами, указал Песков. «На протяжении нескольких лет шла напряженная работа над этими документами. Мы вместе прошли достаточно длительный и сложный путь по согласованию форматов нашей интеграции, взаимодействия в очень важных для народов двух стран областях, прежде всего — это экономика», — отметил он.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера назвал символичным проведение Высшего госсовета РФ и Белоруссии 4 ноября. В этот день в России отмечается День народного единства. «Я думаю, что, наверное, изрядная доля символизма здесь есть. И мне кажется, это прекрасно», — подчеркнул Песков.

Россия и Белоруссия — две разные страны, но в них живет единый народ, указал представитель Кремля. «Мы единый народ, мы родственны, мы близки друг другу», — подчеркнул он.

Отношения с Украиной

В том же интервью Песков привел в пример ситуацию с другой соседней страной. «Вы сами знаете, например, какая у нас сейчас «дружба» с Украиной», — констатировал он. Но это не означает, что россияне потеряли свои родственные отношения с украинским народом, добавил он.

«Все равно мы все славяне, и мы действительно родственники», — отметил Песков он.

Добавим, что отношение россиян к Украине в последние месяцы несколько улучшилось – об этом свидетельствуют недавние социологические опросы. Так, в августе 2021 года 39% респондентов заявили, что относятся хорошо к соседней стране, 49% – плохо.

Отношения с ЕС

В эфире ОНТ пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Путин и Лукашенко хотят реанимировать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Евросоюзом. По его словам, лидеры России и Белоруссии заинтересованы в выстраивании добрых отношений с ЕС, но на это также нужна политическая воля Брюсселя.

«Я знаю, я в этом убежден, что лидеры наших стран заинтересованы, и они это не скрывают, в выстраивании добрых отношений со всеми государствами мира. В первую очередь с нашими европейскими соседями. Они заинтересованы в том, чтобы мы реанимировали наше торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество с ЕС, чтобы возобновить диалог, уйти от этих санкций. Но танго можно танцевать только вдвоем, поэтому, сохраняя такое желание, мы должны дождаться, когда на это из Брюсселя тоже будет озвучена политическая воля», — пояснил он.

В ответ на вопрос, как России и Белоруссии отвечать на вызовы со стороны Запада, представитель Кремля отметил, что «отвечать вместе всегда лучше, чем отвечать по отдельности». «Для того, чтобы отвечать уверенно, спокойно и жестко, мы должны оставаться суверенными странами. Наверное, истинный суверенитет, самостоятельность на международной арене — это дорогого стоит. И это самое ценное, что есть в сегодняшнем мире. И такую роскошь могут себе позволить далеко не все страны. Этих стран очень мало», — отметил Песков.

Москва и Минск живут под гнетом санкционных ограничений в условиях возвращения к периоду конфронтации в Европе — эта реальность сильно отличается от той, которая была во время заключения Союзного договора РФ и Белоруссии, сказал пресс-секретарь российского президента.

Он подчеркнул, что во время подписания Союзного договора России и Белоруссии в 1997 году невозможно было представить, что мировая экономическая и политическая конъюнктура претерпит за короткий срок огромные изменения.

«Мы никогда не могли себе представить, что мы вернемся, как сейчас, во время почти конфронтации на Европейском континенте», — добавил Песков. По его словам, в связи с этим лидеры двух стран, не меняя саму суть Союзного договора, вносят корректировки в процесс интеграции – в этом документе содержится много конкретных шагов, которые необходимы, «чтобы стать действительно Союзным государством». «Это был 1997 год, это была совсем другая реальность. Хотя основная идея — она есть, она жизнеспособна, и она поддерживается руководителями как России, так и Белоруссии», — заключил представитель Кремля.