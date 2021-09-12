WSJ сообщила о согласии США принять угнавших самолеты афганских пилотов

Почти 600 афганских пилотов с членами семей бежали от талибов * , опасаясь за свои жизни — боевики считают их ответственными за авиаудары по своим позициям еще до захвата власти. Летчики угнали 46 самолетов и вертолетов и улетели в Узбекистан. Теперь их примет американская военная база в Катаре, после чего афганских военных с родственниками распределят по другим странам.

Власти США и Узбекистана договорились о судьбе пилотов из бывших правительственных ВВС Афганистана, а также членов их семей, бежавших из страны после прихода к власти талибов (организация запрещена в России). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о 585 гражданах Афганистана: перед взятием Кабула талибами афганские летчики фактически угнали 46 самолетов и вертолетов, взяли на борт родственников и вылетели в Узбекистан, где приземлились на аэродроме Термеза — города на границе с Афганистаном, расположенного примерно в 50 км к северу от Мазари-Шарифа. Среди угнанной техники — легкомоторные самолеты PC-12, американские военные вертолеты Black Hawk и советские Ми-17.

Ожидается, что афганцев переместят сначала на американскую военную базу в столице Катара Дохе. Там их подготовят для дальнейшей отправки в другие страны. Пока неизвестно, переедет ли кто-то из них в США. Неясной остается и судьба воздушного транспорта, на котором они прилетели в Узбекистан.

Как пишет WSJ, программа создания афганских правительственных ВВС была одной из самых амбициозных программ США — Вашингтон потратил на обучение пилотов, военную технику и ее обслуживания миллиарды долларов.

Талибы после прихода к власти осуждали решение афганских пилотов покинуть страну, а также возможное предоставление им убежища. «Они должны вернуться в свою страну, они нужны ей. Мы только-только начинаем восстанавливать Афганистан. И мир должен помогать нам в этом, а не чинить препятствия», — заявлял пресс-секретарь радикального движения Сухаил Шахин. Кроме того, «Талибан» требует вернуть угнанную воздушную технику.

Издание отмечает, что пилоты афганской армии считаются талибами чуть ли не самыми главными врагами из-за авиаударов, которые они наносили по позициям боевиков. Несмотря на то что «Талибан» обещал амнистию всем чиновникам бывшего правительства и военнослужащим, пилоты опасаются за свои жизни и безопасность родственников и не желают возвращаться на родину.

В Узбекистан бежали не только военные пилоты на угнанных самолетах. В середине августа, когда талибы взяли Кабул и объявили о полном контроле над Афганистаном, в сети распространились кадры о брошенной на границе двух стран технике. Чиновники сдавшего страну правительства, а также руководство вооруженных сил Афганистана на автобусах, внедорожниках, БМП и другой технике покинули Афганистан по Мосту Дружбы — через него в 1989 году выводили и советские войска. По некоторым данным, автомобили и автобусы были наполнены деньгами и другими ценностями, которые бывшие чиновники пытались вывести из страны.

Талибам после прихода к власти досталась не только брошенная американцами на своих бывших базах техника, но и фактически все вооружение сдавшейся афганской национальной армии. Экс-президент США Дональд Трамп обвинял Вашингтон в бездарной реализации плана вывода войск, из-за которой огромное количество техники и оружия попало в руки боевиков. Трамп утверждал, что речь идет о технике на десятки миллиардов долларов.

Позже член Палаты представителей США, бывший резервист ВМС США Джим Бэнкс заявлял, что «Талибану» достались около 75 тыс. автомобилей, 200 самолетов и вертолетов, 600 тыс. единиц стрелкового и легкого оружия на общую сумму около $85 млрд. Бэнкс отмечал, что теперь талибы вооружены лучше большинства стран мира.

Согласно уточненной информации, в распоряжении боевиков оказались 22 легких турбовинтовых штурмовика EMB-314 Super Tucano, четыре транспортника C-130H Hercules, 24 легкомоторных самолета Cessna и 18 PC-12, шесть вертолетов Ми-35, 76 Ми-17, 41 легкий боевой вертолет MD-530F, 30 многоцелевых вертолетов Black Hawk. Из наземной техники талибам достались 40 советских танков Т-55 и Т-62, 640 бронетранспортеров MSFV, 200 бронемашин MaxxPro, 50 установок залпового огня «Град», 80 гаубиц Д-30 и около полутысячи минометов.

Эксперты утверждают, что несмотря на большое количество техники, талибы могут воспользоваться ей очень ограниченно: у них нет собственных пилотов самолетов и вертолетов, экипажей для боевой наземной техники, обслуживающего персонала, необходимой ремонтной базы.