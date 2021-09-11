Посол в Кабуле: Россия была готова к приходу талибов* к власти и выстраивала контакты с ними

Россия выстраивала контакты с запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан * » в течение предыдущих 7-8 лет, поэтому наша страна была готова к тому сценарию, по которому развивались события в течение последнего месяца. Об этом заявил глава российской дипмиссии в Кабуле Дмитрий Жирнов. С талибами в Афганистане, по его словам, у России пока никаких проблем не возникает.

Россия выстраивала контакты с запрещенным террористическим движением «Талибан (организация запрещена в России)» в течение предыдущих 7-8 лет и была готова к приходу талибов к власти в Афганистане. Об этом в субботу, 11 сентября, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Для нас эта власть не стала чужаком, поэтому мы из Кабула, в отличие от западников, не бежали», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Нельзя утверждать, что при руководстве талибов в Афганистане все будет безоблачно, но альтернативы их фактической власти в республике сегодня нет, отметил Жирнов.

«Страна вошла в новый этап: фактическая власть сменилась, этой власти здесь альтернативы нет. Но перед этой властью стоят очень серьезные объективные проблемы. Говорить о том, что здесь все будет безоблачно, все будет гладко, в том числе в плане отношения населения к новой власти, нельзя, поскольку, если социальные и экономические неурядицы будут усугубляться — а пока все идет к этому — то это, конечно, будет сложный сценарий», — сказал он.

Российское посольство в Афганистане решает все рабочие вопросы с талибами, проблем пока не возникает, добавил глава дипмиссии.

По его словам, ситуация в республике тяжелая. Талибы просят врачей выйти на работу, гарантируя, в пересчете на рубли, зарплату в 3 тыс. руб. в месяц.

«То, что Запад заморозил финансовые активы Афганистана, а при правительстве Ашрафа Гани три четверти бюджета формировалось за счет западной помощи, вот, соответственно, значит, делим на это и получаем, что жизненный уровень должен упасть в четыре раза», — рассказал Жирнов.

Дипломат отметил, что представители «Талибана» побороли коррупцию «жесткой рукой», с рынков и базаров перестали взимать поборы. Кроме того, таможенный пункт на границе с Пакистаном стал приносить на $700 тыс. больше налогов, чем было до прихода боевиков к власти.

Добавим, что 25 августа «Талибан» временно запретил женщинам выходить из дома и посещать работу, так как это для них небезопасно.

Представитель движения Забиулла Муджахид отметил, что такая мера необходима, так как группировке «сложно контролировать членов движения и следить, чтобы они уважительно относились к женщинам и не причиняли им боль».

В июле, напомним, состоялся визит делегации политического офиса движения «Талибан» в Москву — ее приняли на Смоленской площади за месяц до захвата Кабула боевиками.

Острый кризис

Россия прорабатывает возможность оказания гуманитарной помощи Афганистану, но конкретных договоренностей пока нет, рассказал Жирнов в том же эфире.

«Они ждут гуманитарную помощь в целом от мирового сообщества. Мы тоже этот вопрос прорабатываем. Когда этот вопрос будет решен, я смогу об этом заявить», — заявил он.

По его словам, «пока никаких особых, конкретизированных к России обращений не было», однако в Афганистане готовы к экономическому участию РФ. «Они увидели, что наше посольство одно из немногих, кто не убежал, смотрел в лицо реальности. Они это оценили», — сказал Жирнов.

Правительство и народ Афганистана заняты сейчас восстановлением страны больше, чем геополитической обстановкой. «В Афганистане кризис, он давно назревал. Им сейчас надо, чтобы новое правительство хоть как-то все стабилизировало. Они сейчас смотрят внутрь, занимаются тем, чтобы все это не расползлось, чтобы кризис дальше не усугубился», — заключил посол РФ.

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск коалиции радикальное движение «Талибан» развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей территорией республики. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство, в которое вошли только представители движения. Возглавил его Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН и занимавший кресло главы МИД во время первого периода правления «Талибана» (в 1996-2001 годах).

В тот период, как напоминают СМИ, в Афганистане были установлены жесткие законы: за воровство отрубали руки или ноги, девочкам запрещали учиться в школе, а женщинам — работать и ходить в «нетрадиционной» одежде.

Сбылось предсказание Примакова

В те годы министром иностранных дел России был Евгений Примаков (1996—1998), позднее занимавший пост премьер-министра (1998-1999).

В одном из интервью, опубликованном в «Российской газете» еще в 2012 году, он говорил, что Афганистан никак нельзя оставить без присмотра.

«В свое время мы уже наступили на эти грабли, когда в начале 1990-х годов перестали помогать президенту Наджибулле. Кабул тогда захватили моджахеды, начались междоусобные стычки, скоро вся страна была объята хаосом, чем и воспользовались талибы», — напомнил Примаков.

Он также предрекал, что если талибы опять придут к власти, то это может сильно ударить и по постсоветскому пространству. «Талибы выйдут к границам с Таджикистаном и Узбекистаном, где сильны радикальные исламские элементы», — так Примаков ответил на вопрос о перспективах афганского урегулирования после 2014 года (с этого момента РФ ведет контакты с представителями движения). Экс-глава МИД скончался в 2015 году в возрасте 85 лет.

Патовая ситуация

Россия не торопится признавать власть «Талибана» в Афганистане, она будет внимательно следить за первыми шагами объявленного талибами правительства, заявил на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Главное — это конкретные шаги, которые должны потом последовать. Это мы будем самым тщательным образом отслеживать», — заключил он.

Движение «Талибан» 14 февраля 2003 года было признано Верховным судом РФ террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

«То есть Россия здесь в патовой ситуации, потому что, с одной стороны, конечно, она объявила «Талибан» террористической организацией, с другой стороны, на южных границах нашей страны появляется государство, которому мы один раз проиграли войну, и еще раз объявлять ему войну в такой ситуации мне кажется самонадеянным», — отметил писатель Дмитрий Глуховский в эфире «Эха Москвы».

По оценкам журналиста Николая Сванидзе, поддерживать формально «какое-то подобие диалога» с талибами нужно, хотя «разговаривать-то с ними, конечно, не о чем. Но бросать страну нельзя. Потому что если они хотят с кем-то вести разговор — они стараются внутри как-то все-таки поприличнее себя вести. О ком бы ни шла речь. О коммунистах, о фашистах. О талибах. О ком угодно», — заключил он.