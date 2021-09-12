Посол России в Кабуле рассказал, что талибы* готовы платить афганским врачам $40 в месяц

После того как движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило о контроле над Афганистаном, в страну прекратились поставки финансов от западных стран, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

По словам дипломата, это привело к дефициту бюджета, в частности к «тяжелой ситуации» в сфере здравоохранения Афганистана.

«Талибы сейчас просят врачей выйти на работу... им гарантируют в пересчете на наши деньги три тысячи рублей в месяц зарплату», — заявил Жирнов.

Посол добавил, что талибы ожидают поступления гуманитарной помощи от мирового сообщества.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) приостановил помощь Афганистану из-за неопределенного статуса руководства страны.

Боевики «Талибана» вошли в Кабул 15 августа, после чего президент Афганистана Ашраф Гани решил уйти в отставку и улетел с семьей в ОАЭ, набив вертолет деньгами. Инаугурация нового афганского правительства, сформированного талибами, должна была пройти 11 сентября, однако ее отменили.