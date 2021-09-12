Байден пожалел о тратах США на миссию в Афганистане

Президент США Джо Байден во время визита в город Шанксвилл (штат Пенсильвания) для посещения мемориала жертвам терактов 11 сентября 2001 года выразил сожаление, что Соединенным Штатам пришлось потратить огромные средства на миссию в Афганистане, сообщает CNN.

Американский лидер указал на то, что вывод войск из Афганистана поддерживают 70% жителей США. При этом, отметил он, они остались недовольны тем, как это было организовано.

«Трудно кому-либо объяснить, как еще их можно было вывести?», — отметил Байден.

При этом он допустил возвращение в Афганистан «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), выражая сожаление о потраченных на ее уничтожение средствах.

«Если бы вы сказали кому-нибудь, что мы собираемся тратить по 300 миллионов долларов в день в течение двадцати лет, чтобы попытаться объединить страну уже после того, как мы ликвидировали бен бен Ладена, уже после того, как «Аль-Каида» была уничтожена «может ли «Аль-Каида» вернуться»? Да. Но знаете — она уже вернулась в другие места».

11 сентября в США проходят траурные церемонии, посвященные памяти жертв терактов в Нью-Йорке 20 лет назад. Байден вместе с супругой посетил мероприятия у мемориального комплекса на месте башен-близнецов Всемирного торгового центра, разрушенных врезавшимися в них самолетами под управлением террористов «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). Затем он возложил венок у мемориала в Шанксвилле, штат Пенсильвания, и отправился на траурное мероприятие в Пентагон.