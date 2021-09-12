Франция отказалась сотрудничать с новым правительством Афганистана

Франция не будет иметь никаких отношений с новым правительством Афганистана. Об этом заявил в эфире France 5 TV французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Reuters.

«Они сказали, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать, и [говорили] о представительном и инклюзивном правительстве, но они лгут», — пояснил Ле Дриан.

По его словам, Париж отказывается признавать новое правительство Афганистана и сотрудничать с ними.

«Мы хотим действий со стороны «Талибана (организация запрещена в России)». Им понадобится некоторая экономическая передышка и международные отношения. Это их дело».

При этом отмечается, что до этого Франция эвакуировала около трех тысяч человек из Афганистана, проведя переговоры с талибами.

Боевики «Талибана» вошли в Кабул 15 августа, после чего президент Афганистана Ашраф Гани решил уйти в отставку и улетел с семьей в ОАЭ. Инаугурация нового афганского правительства, сформированного талибами, должна была пройти 11 сентября, однако ее отменили.

Министр иностранных дел в назначенном движением «Талибан» временном правительстве Афганистана мулла Амир Хан Моттаки призвал профессиональных афганских дипломатов вернуться к работе ради блага страны. Он подчеркивал, что им нужны «квалифицированные сотрудники, с высокой степенью лояльности к исламу и нации, которые могут создать здоровую конкуренцию».