ФБР опубликовало первый рассекреченный Байденом документ по 11 сентября

Рассекреченный ФБР документ о теракте 11 сентября 2001 года содержит отчет о следственных мероприятиях, которые ФБР проводило в 2015 году с саудовцем, работавшим в консульстве в Лос-Анджелесе. Его имя не указывается, но утверждается, что он неоднократно контактировал с другими гражданами Саудовской Аравии, которые помогали террористам готовиться к атаке 11 сентября. Родственники жертв терактов заявили, что документ доказывает связь Эр-Рияда с атаками. В королевстве отрицают это.

Вечером в субботу ФБР опубликовало первый касающийся теракта 11 сентября 2001 года документ из числа тех, что ранее рассекретил президент США Джо Байден.

16-страничный частично отредактированный документ содержит краткое изложение беседы, которую провели сотрудники бюро в 2015 году с гражданином Саудовской Аравии, имя которого не раскрывается. Этот человек работал в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе и, как следует из публикации, контактировал с людьми, оказывавшими материально-техническую поддержку как минимум двум террористам, угнавшим впоследствии самолеты.

Речь идет о Навафе аль-Хазми и Халиде аль-Михдаре. Согласно открытым данным, они были первыми террористами, прибывшими в США еще в январе 2000 года. Оба мужчины были в числе угонщиков рейса 77 American Airlines — именно этот Boeing 757 атаковал Пентагон 11 сентября.

В документе говорится, что анонимный источник ФБР имел неоднократные контакты с гражданами Саудовской Аравии, которые помогали террористам с жильем, транспортом, связью, а также летной подготовкой для будущей атаки на башни Всемирного торгового центра и Пентагона. Среди контактов собеседника следователей был, в том числе, саудовец по имени Омар аль-Баюми. Он встречался с будущими угонщиками в халяльном ресторане в южной Калифорнии в феврале 2000 года — примерно через месяц после прибытия террористов в Америку. Из опроса следует, что эта встреча была случайной. ФБР не смогло доказать или опровергнуть эти утверждения. В итоге аль-Баюми помог террористам найти и снять квартиру в Сан-Диего.

Аль-Баюми попадал в поле зрения ФБР еще до теракта: бюро подозревало его в работе на разведку Саудовской Аравии. Среди имен, указанных в опубликованном документе, упоминается Фахад аль-Тумари, дипломат из того же саудовского консульства в Лос-Анджелесе. Сотрудники ФБР считают, что он возглавлял террористическую ячейку в местной мечети. И аль-Баюми, и аль-Тумари покинули США за несколько недель до терактов 11 сентября.

Associated Press и другие американские СМИ подчеркивают, что, несмотря на контакты террористов с проживающими в США саудовцами и даже дипломатическими работниками, опубликованный ФБР документ не доказывает, что высокопоставленные чиновники или спецслужбы Саудовской Аравии каким-либо образом причастны к организации терактов в 2001 году.

3 сентября Байден подписал указ о рассекречивании документов, связанных с атаками 11 сентября. Президент заявлял, что таким образом он выполняет свое предвыборное обещание. Раскрыть документы требовали родственники жертв терактов, пытающиеся восполнить пробелы в расследованиях трагедии. Кроме того, накануне 20-летия трагедии 1,6 тыс. родственников погибших направили Байдену коллективное письмо, в котором просили его воздержаться от посещения мероприятий в память о жертвах терактов, пока документы не будут опубликованы.

close Вид на Манхэттен и башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Фотография сделана летом 2001 года На скорости приблизительно 790 км/ч рейс 11 врезается в северную башню Всемирного торгового центра между 93-м и 99-м этажами. Самолет практически целиком уходит внутрь здания, пробивает здание до середины и перерезает все три лестничных колодца, засыпая их обломками 80 тонн авиационного керосина, перемешанные с останками самолета и обломками здания, создают огромный пожар Как минимум 100 человек (в некоторых источниках встречается цифра 250 человек), застигнутые терактом на верхних этажах, выпрыгиваю из окон. Значительная часть пола на одном из этажей северной башни провалилась — это заставило людей думать, что здание может обрушиться На скорости около 959 км/ч рейс 175 врезается в южную сторону южной башни Всемирного торгового центра между этажами 78 и 85. Части самолета пробивают здание насквозь и вылетают с восточной и северной стороны, некоторые из них упали на землю в шести кварталах от здания. В работе телевизионных станций начинаются перебои, так как на южной башне располагались студии, передатчики и антенное оборудование Полную галерею можно посмореть

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Общественная Организация 9/11 Families United, представляющая интересы семей погибших и пострадавших 20 лет назад людей, считает, что саудовские власти напрямую причастны к подготовке терактов. Лидер ответственной за нападения «Аль-Каиды (организация запрещена в России)» Усама бен Ладен был саудовцем, он родился в богатой семье, имевшей тесные контакты с правящей королевской династией Саудовской Аравии, а 15 из 19 угонщиков были гражданами этой ближневосточной страны.

После первой публикации рассекреченного документа 9/11 Families United выпустила релиз, в котором поприветствовала раскрытие секретной информации. «Этот отчет и другие свидетельства подтверждают, что именно группа саудовских правительственных чиновников, связанных с Министерством по делам ислама, колыбелью ваххабитского экстремизма в саудовском правительстве, сразу же начала помогать террористам, когда они начали свои приготовления», — говорится в сообщении организации.

Кроме того, члены 9/11 Families United призвали Саудовскую Аравию официально признать свое участие в планировании терактов 11 сентября. «Теперь секреты саудовцев раскрыты, и королевству давно пора признать роль своих чиновников в убийствах тысяч людей на американской земле», — цитируется в релизе Терри Страда, чей муж погиб во время атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

Эр-Рияд неоднократно отрицал свою причастность к организации атак на США 11 сентября. Правительство Саудовской Аравии поддержало решение Байдена рассекретить документы расследования терактов, чтобы «раз и навсегда положить конец необоснованным обвинениям в адрес Королевства».