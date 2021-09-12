ФБР опубликовало первый рассекреченный Байденом документ по 11 сентября

Вечером в субботу ФБР опубликовало первый касающийся теракта 11 сентября 2001 года документ из числа тех, что ранее рассекретил президент США Джо Байден.
16-страничный частично отредактированный документ содержит краткое изложение беседы, которую провели сотрудники бюро в 2015 году с гражданином Саудовской Аравии, имя которого не раскрывается. Этот человек работал в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе и, как следует из публикации, контактировал с людьми, оказывавшими материально-техническую поддержку как минимум двум террористам, угнавшим впоследствии самолеты.
Речь идет о Навафе аль-Хазми и Халиде аль-Михдаре. Согласно открытым данным, они были первыми террористами, прибывшими в США еще в январе 2000 года. Оба мужчины были в числе угонщиков рейса 77 American Airlines — именно этот Boeing 757 атаковал Пентагон 11 сентября.
В документе говорится, что анонимный источник ФБР имел неоднократные контакты с гражданами Саудовской Аравии, которые помогали террористам с жильем, транспортом, связью, а также летной подготовкой для будущей атаки на башни Всемирного торгового центра и Пентагона. Среди контактов собеседника следователей был, в том числе, саудовец по имени Омар аль-Баюми. Он встречался с будущими угонщиками в халяльном ресторане в южной Калифорнии в феврале 2000 года — примерно через месяц после прибытия террористов в Америку. Из опроса следует, что эта встреча была случайной. ФБР не смогло доказать или опровергнуть эти утверждения. В итоге аль-Баюми помог террористам найти и снять квартиру в Сан-Диего.
Аль-Баюми попадал в поле зрения ФБР еще до теракта: бюро подозревало его в работе на разведку Саудовской Аравии. Среди имен, указанных в опубликованном документе, упоминается Фахад аль-Тумари, дипломат из того же саудовского консульства в Лос-Анджелесе. Сотрудники ФБР считают, что он возглавлял террористическую ячейку в местной мечети. И аль-Баюми, и аль-Тумари покинули США за несколько недель до терактов 11 сентября.
Associated Press и другие американские СМИ подчеркивают, что, несмотря на контакты террористов с проживающими в США саудовцами и даже дипломатическими работниками, опубликованный ФБР документ не доказывает, что высокопоставленные чиновники или спецслужбы Саудовской Аравии каким-либо образом причастны к организации терактов в 2001 году.
3 сентября Байден подписал указ о рассекречивании документов, связанных с атаками 11 сентября. Президент заявлял, что таким образом он выполняет свое предвыборное обещание. Раскрыть документы требовали родственники жертв терактов, пытающиеся восполнить пробелы в расследованиях трагедии. Кроме того, накануне 20-летия трагедии 1,6 тыс. родственников погибших направили Байдену коллективное письмо, в котором просили его воздержаться от посещения мероприятий в память о жертвах терактов, пока документы не будут опубликованы.
Общественная Организация 9/11 Families United, представляющая интересы семей погибших и пострадавших 20 лет назад людей, считает, что саудовские власти напрямую причастны к подготовке терактов. Лидер ответственной за нападения «Аль-Каиды (организация запрещена в России)» Усама бен Ладен был саудовцем, он родился в богатой семье, имевшей тесные контакты с правящей королевской династией Саудовской Аравии, а 15 из 19 угонщиков были гражданами этой ближневосточной страны.
После первой публикации рассекреченного документа 9/11 Families United выпустила релиз, в котором поприветствовала раскрытие секретной информации. «Этот отчет и другие свидетельства подтверждают, что именно группа саудовских правительственных чиновников, связанных с Министерством по делам ислама, колыбелью ваххабитского экстремизма в саудовском правительстве, сразу же начала помогать террористам, когда они начали свои приготовления», — говорится в сообщении организации.
Кроме того, члены 9/11 Families United призвали Саудовскую Аравию официально признать свое участие в планировании терактов 11 сентября. «Теперь секреты саудовцев раскрыты, и королевству давно пора признать роль своих чиновников в убийствах тысяч людей на американской земле», — цитируется в релизе Терри Страда, чей муж погиб во время атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.
Эр-Рияд неоднократно отрицал свою причастность к организации атак на США 11 сентября. Правительство Саудовской Аравии поддержало решение Байдена рассекретить документы расследования терактов, чтобы «раз и навсегда положить конец необоснованным обвинениям в адрес Королевства».