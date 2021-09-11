Байден снял маску в толпе на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября

На церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке президент США Джо Байден удивил собравшихся странным поведением. Об этом сообщил корреспондент пула Белого дома Чарли Спайринг, опубликовав фото с Байденом в Twitter.

На церемонии американский лидер снял маску и крикнул на кого-то в толпе. Что конкретно крикнул Байден, неизвестно.

11 сентября в США проходят траурные церемонии, посвященные памяти жертв терактов в Нью-Йорке 20 лет назад.

Байден вместе с супругой посетил мероприятия у мемориального комплекса на месте башен-близнецов Всемирного торгового центра, разрушенных врезавшимися в них самолетами под управлением террористов «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). Затем он возложил венок у мемориала в Шанксвилле, штат Пенсильвания, и отправился на траурное мероприятие в Пентагон.

Ранее американцев возмутил жест Байдена на траурной церемонии по павшим в Кабуле солдатам.