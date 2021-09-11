В годовщину терактов 11 сентября Трамп обвинил Байдена в поражении в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп в годовщину терактов 11 сентября раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена в политике, проводимой в Афганистане, передает Daily Mail.

«Это 20-й год войны, и он должен был стать годом победы, чести и силы. Вместо этого Джо Байден и его некомпетентная администрация потерпели поражение и сдались», — сказал он в видеообращении.

Трамп обвинил Байдена за «плохое планирование» и «невероятную слабость» при выводе войск из Афганистана и сказал, что лидера США выставили дураком, чего нельзя было допускать.

Он также отметил, что Америка «останется раненой долгое время», но пообещал, что она станет великой. В день годовщины терактов в Нью-Йорке Трамп выразил соболезнования семьям погибших.

11 сентября в США проходят траурные церемонии, посвященные памяти жертв теракта, произошедшего 20 лет назад. На традиционной церемонии у Национального мемориала, расположенного на месте разрушенных башен-близнецов Всемирного торгового центра, Джо Байден призвал нацию к единству.

Сам Байден ранее заявил о «невероятном успехе» миссии по выводу войск из Афганистана. Он сказал, что выполнил обязательство, данное американскому народу, о завершении войны в Афганистане.