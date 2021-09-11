Дипломат рассказал об альтернативных планах террористов 11 сентября 2001 года

У организаторов террористической атаки на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года были альтернативные планы нападения, рассказал НТВ бывший замглавы МИД РФ Андрей Федоров.

По его словам, осведомленный источник сообщил ему, что группировка Аль-Каида (организация запрещена в России)*» планировала нападение за год и рассматривала различные сценарии террористических атак на Нью-Йорк.

Одним из них был одновременный взрыв на всех основных линиях нью-йоркского метро. По второму сценарию, планировался взрыв устройства с радиоактивным материалом на Манхеттене, что могло привести к закрытию экономики Нью-Йорка на годы.

Однако террористы решили совершить атаку с использованием самолетов. 11 сентября 2001 года боевики угнали несколько воздушных судов: два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и разрушили их. Третий самолет упал в западное крыло здания Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет разбился возле города города Шанксвилл (штат Пенсильвания). По официальным данным, жертвами терактов стали 2977 человек — граждане 92 государств.

11 сентября 2021 года у мемориального комплекса, построенного на месте трагедии в Нью-Йорке, почтили память погибших.