В США оценили возможное присоединение Украины к России

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст заявил, что Россию ждут серьезные меры со стороны Вашингтона, если она попытается присоединить к себе Украину. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой, и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что Соединенные Штаты наложат очень серьезные санкции», — сказал дипломат.

При этом он выразил мнение, что такие меры могут уничтожить российскую экономику. Хербст уверен, что война между Украиной и Россией приведет к большому количеству смертей с обеих сторон.

Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо государств, в том числе по отношению к Украине. При этом РФ наблюдает у своих границ активность НАТО, альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией.

Ранее сообщалось, что бывший глава МИД Украины Павел Климкин опасается, что Россия якобы пытается окружить Украину с трех сторон.