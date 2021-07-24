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Политика

«Газовые фантазии». Как Украина собирается спасать свою «трубу»

В Киеве назвали самый простой сценарий «спасения» украинской ГТС

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Валерий Шарифулин/ТАСС
Ситуация с «Северным потоком — 2» беспокоит Украину. По мере завершения проекта власти ищут возможности для защиты газотранспортной системы, и одно из последних предложений, прозвучавших в Верховной раде, подразумевает перепрофилирование страны в газовый хаб. В России эту идею назвали «фантазией», вызывающей недоумение.

Газовый хаб

В Украине размышляют о вариантах «спасения» газотранспортной системы (ГТС) страны на фоне завершающегося строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Сделка Вашингтона и Берлина, напомним, подразумевает, что Германия обязуется приложить все усилия для продления газового транзита из России через Украину. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук со своей стороны заметил, что украинская ГТС перестанет функционировать, если там не будет достаточного количества газа.

Он предположил, что негативного исхода событий удастся избежать, если Украина станет так называемым «газовым хабом Европы», то есть своеобразным газораспределительным узлом (в Европе семь таких основных центров), и, например, займется поставками турецкого газа из Азербайджана или Ирана.

«Это из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать», — цитирует Камельчука РИА «Новости».

В то же время еще одним вариантом политик видит осуществление транзита сниженного-природного газа (СПГ) кораблями из Катара. При этом он подчеркнул, что Украине в решении этой проблемы «вообще ничего не мешает», но не смог прокомментировать, что для этого уже было сделано.

В России же крайне скептически отнеслись к такому предложению. По словам сенатора Алексея Пушкова, украинские власти не могут рассчитывать на то, чтобы стать европейским хабом.

«Украинские глобальные замашки и газовые фантазии вызывают оторопь. О чем они вообще говорят? Какой газ из Ирана для украинской ГТС? Какой Катар?» — написал член Совфеда в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, у Украины нет других «газовых» вариантов, кроме как договориться с Россией.

«Единственный шанс Киева — договориться с Москвой, причем без конфронтации и истерик. Но — нет: в Киеве по-прежнему предпочитают бить пенальти в собственные ворота», — добавил он.

Европейский консорциум

Идея газового хаба — не первая, которую выдвигали украинские официальные лица.

Ранее власти страны неоднократно предлагали создать международный консорциум по управлению своей ГТС при участии западных компаний. Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль объясняла, что существуют опасения относительно возможного повышения цен на газ на внутреннем рынке после того, как запустят СП-2.

Консорциум, по мнению украинского правительства, станет давлением на Россию, и, как заявила Зеркаль, заставит РФ снять экспортные ограничения для своих производителей. Соответственно, в этом случае, согласно предположению, доступ к ГТС получат все компании, что впоследствии будет формировать рынок, а газ перестанет быть инструментом геополитического влияния — так на Украине характеризуют «Северный поток — 2».

Это, по мнению чиновницы, гарантирует продолжение газового транзита по окончании контракта с «Газпромом» в 2024 году.

Тем не менее, несмотря на предложения Украины, газовый консорциум так ни разу не был создан.

По примеру OPAL

Еще одно рассматриваемое на Украине направление борьбы со строительством СП-2 касалось возможной частичной блокировки газопровода на основе европейского законодательства.

Третий энергопакет ЕС предполагает, что любой газопровод должен быть рассчитан на прием газа других поставщиков. В случае отсутствия этой возможности допускается снижение мощности трубопровода до 50%.

По этому принципу для «Газпрома» была ограничена прокачка на внутриевропейском газопроводе OPAL — сухопутного продолжения первого «Северного потока». Инициатором была Польша, однако вскоре Еврокомиссия расширила мощность трубопровода, за что выступала Германия. Польские власти позднее обратились в Европейский суд, после чего мощность снова уменьшили до 50%, ссылаясь на энергетическую солидарность, а апелляцию ФРГ на это решение отклонили.

То есть и OPAL, и «Северный поток» сейчас продолжают работать не на полную мощность. На Украине считают, что такое же можно сделать с «Северном потоком — 2».

Газ из Азербайджана

Идея закупок Украиной природного газа из Азии в очередной раз прозвучала после заседания украинско-азербайджанской рабочей группы по сотрудничеству в энергетической сфере. После него начальник управления по работе с заказчиками ОГТСУ Андрей Прокофьев констатировал, что существует большой интерес к сотрудничеству между нефтегазовыми компаниями Украины и Азербайджана.

Транспортировка газа из Азербайджана для Украины возможна через территорию Турции и далее — через Трансбалканский трубопровод. Однако этот сценарий видится как наименее реалистичный.

Напомним, что Баку впервые экспортировал свой газ в обход России в 2020-м. Мощность Азербайджана рассчитана на поставку в Европу около 10 млрд кубометров топлива в год. По оценкам экспертов, только Украине нужно примерно столько газа, и мощности Баку на удовлетворение потребительского спроса в настоящий момент не хватит.

Суть же в том, что даже при заключении такой сделки Украина с большой долей вероятности будет получать не азербайджанский, а российский газ.

«У них [Азербайджана] не хватает газа для выполнения контрактов перед Европой. Можем ли мы получать газ по этому направлению? Да, без проблем. Только российский газ», — объяснил эксперт Украинской энергетической ассоциации Валентин Землянский порталу Obozrevatel, подчеркнув, что сейчас у Украины нет возможности найти другого поставщика газа, кроме России.

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