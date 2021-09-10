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Политика

«Совершить демократическое чудо извне невозможно»

Дмитрий Медведев о трагедии 9/11 и операции США в Афганистане

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Юлия Зырянова/ТАСС
Двадцать лет назад в США был совершен самый кровавый теракт в новейшей истории человечества. Весь мир потрясли кадры видеохроники, когда угнанные террористами самолеты врезались в здания Всемирного торгового центра. Рушатся и горят знаменитые «башни-близнецы» – символ успешной и процветающей Америки.

Люди, умоляющие о помощи с верхних этажей небоскребов, паника и хаос, царящие на улицах Нью-Йорка. Я, как и миллионы людей по всему миру, наблюдал за происходящим в прямом эфире. Было невозможно поверить, что происходящее – страшная реальность, а не очередной голливудский блокбастер. Спустя некоторое время пришли известия о самолете, который террористы направили на здание Пентагона, и об авиакатастрофе четвертого лайнера в штате Пенсильвания. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Аль-Каида» (организация запрещена в России).

Шок был всеобщим. Почти три тысячи погибших, десятки раненых — граждане США и более 90 других стран. Мировое сообщество столкнулось с беспрецедентной угрозой. Перед лицом фанатиков оказалась бессильна страна-лидер, обладающая огромным экономическим потенциалом и военной мощью. Такой вызов требовал немедленного ответа, и Америка объявила терроризму войну.

Принцип «кровь за кровь» был немедленно реализован на практике. США начали вооруженную интервенцию в Афганистан, где скрывался лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен. ООН это вторжение одобрила.

Как оказалось, американцы не собирались ограничиваться лишь операциями против боевых группировок террористов и их пособников. Миссия в Афганистане растянулась на 20 лет. В течение этого периода США «закопали» в Афганистане $1,5 трлн, но эти траты оказались абсолютно бессмысленными. Кампания бесславно завершилась в августе этого года, когда страну покинул последний американский солдат. У всего мира перед глазами кадры хроники, которые вызывают тяжелые чувства: толпы афганцев в аэропорту, люди, цепляющиеся за шасси идущих на взлет самолетов.

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Люди бегут за взлетающим самолетом в международном аэропорту Кабула, 16 августа 2021 года (кадр из видео)

Люди бегут за взлетающим самолетом в международном аэропорту Кабула, 16 августа 2021 года (кадр из видео)

AsvakaNews/Twitter

Американцы привыкли навязывать миру свои ценности, которые должны были и здесь стать основой новой политической системы. Процесс ее формирования начался Боннской конференцией по Афганистану под эгидой ООН в декабре 2001 года и завершился в 2004 году, когда была принята новая Конституция теперь уже Исламской Республики Афганистан. Вашингтон пытался создать все условия для развития нового государства по западной модели.

Однако афганцы в очередной раз не приняли навязанные своей стране схемы.

Не спасали положение и безоглядные денежные вливания, которыми американцы отчаянно тушили те или иные проблемы. Несмотря на многомиллиардные дотации, уровень жизни людей практически не изменился. Большая часть населения продолжала жить в нищете, а коррупция в государственном аппарате разрасталась, как раковая опухоль.

Такой же крах США потерпели, стараясь обеспечить военную поддержку сформированному режиму. Почти с нуля Пентагон создал, обучил и вооружил Афганские национальные силы безопасности. Но, как показали события последних месяцев, существовать без «американского плеча» они не смогли. После ухода иностранных войск вооруженные силы страны не захотели воевать без своих покровителей и их денег. Они безропотно сдали афганские провинции, а затем и вовсе оставили саму столицу страны без боя.

Все усилия США по военному строительству в Афганистане буквально в одночасье превратились в пыль.

При этом различные операции унесли жизни почти двух с половиной тысяч американских военнослужащих. Жертвы среди гражданского населения составили более 40 тыс. человек, свыше 75 тыс. были ранены. Многие из них погибли в ходе беспорядочных атак сил НАТО. Десяткам тысяч людей пришлось покинуть родину в поисках мирной жизни. До сих пор афганские граждане составляют одну из крупнейших групп беженцев, которые ищут спасение в Европе. Новый виток миграционного кризиса также угрожает России и странам Центральной Азии. Кроме того, США и их союзники бросили на произвол судьбы десятки тысяч афганцев, которые все эти двадцать лет, искренне поверив в «западное будущее», тесно сотрудничали с НАТО.

Не достигли американцы и главной цели, которую после терактов 11 сентября озвучил президент Джордж Буш, — победить терроризм в Афганистане. Из-за многочисленных просчетов США, в том числе в ближневосточной политике, террористы продолжают действовать на территории страны. Американцы не смогли ничего противопоставить боевикам «Исламского государства» (организация запрещена в России), которые массово переместились из Сирии в Афганистан. По оценкам спецслужб, сейчас в регионе насчитываются десятки тысяч боевиков ИГ и их последователей, значительная часть которых сосредоточена в приграничных с государствами Центральной Азии северных, а также восточных провинциях. Руководство «Исламского государства» прямо заявило о планах распространить свое влияние на весь регион.

Уход США из Афганистана лишь подогревает активность террористической организации, которая по-прежнему является огромной угрозой для Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы.

Еще одна нерешенная проблема связана с производством наркотиков. Причем достижение пиковых показателей в афганской наркоиндустрии совпало с присутствием американцев и их союзников по НАТО. За последние двадцать лет объем незаконного изготовления опиатов возрос от 17 до 40 раз по сравнению с уровнем 2001 года. На долю Афганистана сейчас приходится порядка 85% мирового производства этого наркотика. В стране действует отлаженная схема наркобизнеса — вне зависимости от присутствия или отсутствия там иностранных войск.

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Allauddin Khan/AP

Все эти примеры еще раз подтверждают тезис о том, что совершить демократическое чудо извне, заодно избавив мир от терроризма и наркотиков, невозможно. Вашингтон так и не смог стабилизировать ситуацию в бедной, измученной войнами стране, превратить ее в современное государство.

Последствия военного присутствия США в Афганистане, которое обошлось американскому бюджету в астрономическую сумму, выглядят поистине катастрофическими. Огромное количество терактов, население страны, лишившееся надежды на мирное будущее, наркотическая угроза в масштабе всей планеты, разрушение социально-экономической сферы и политической системы государства, сотни убитых американских солдат
и погибших военнослужащих других стран.

Запад поздно осознал, что системные проблемы Афганистана не имеют военного решения.

Власть же в стране перешла к людям, которых США изначально обвиняли в пособничестве исполнителям и вдохновителям сентябрьских терактов. Эта «цикличность», пожалуй, нагляднее всего свидетельствует о бессмысленности двадцатилетней военной миссии американцев в Афганистане.

Пытаясь спасти свою репутацию и авторитет НАТО в целом, Администрация США отказалась признать поражение. Вместо этого она стала использовать формулу «нас не выгоняют, мы сами уходим». Однако президент Дж. Байден все же отметил, что вывод войск означает не только прекращение афганской кампании — речь идет о конце эры «крупных военных операций по перекройке других стран». Его слова, по сути, означают открытое признание Вашингтоном краха стратегии по утверждению своего повсеместного военно-политического присутствия. Ведь где бы американцы ни пытались строить новую государственность, они всегда оставляли после себя проблемы, а не решения.

Реалии, которые сложились в Афганистане из-за действий США, требуют глубоко продуманных, взвешенных политических шагов. Россия, безусловно заинтересована в урегулировании внутриафганских разногласий. Однако сделать это должны сами политические силы страны, которые отражают весь спектр ее общества.

Наша главная задача — обеспечить не только собственную безопасность, но и безопасность союзников по ОДКБ. В противном случае последствия афганского конфликта могут проявиться на территории сопредельных с нами государств.

В первую очередь речь идет о противодействии терроризму, который за двадцать лет никуда не исчез. Причем очевидно, что это проблема не отдельно взятого региона, а всего человечества. Террористы в любой момент могут совершить не менее кровавые теракты, чем в сентябре 2001 года. А значит — необходимо направить усилия всего международного сообщества на борьбу со злом, которое не смогли искоренить США со своими союзниками.

Россия всегда была готова к такой работе, несмотря на непростые отношения с Западом. Ради блага людей правительства разных стран должны забыть о своих разногласиях. Особую важность представляет углубление сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом.

Однако для этого нашим партнерам нужно расстаться с иллюзиями о собственной исключительности. Ни одна нация, ни один отдельно взятый альянс не способны самостоятельно решить эту проблему. Только вместе, проявляя необходимую солидарность, мы можем уничтожить это зло.

Двадцать лет неудавшейся интервенции США в Афганистане — достаточный срок, чтобы задуматься об этом.

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, экс-президент и экс премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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