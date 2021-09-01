«Афганистан стал последней каплей»: США сворачивают «экспорт демократии»

Джо Байден объявил о завершении эпохи крупных военных операций США с целью переустройства других государств. Изменить свою политику Вашингтон решил после провала 20-летней кампании в Афганистане, из которой президент США призвал извлечь соответствующий урок. С точки зрения экспертов, Белый дом действительно готов уйти от насильственного навязывания демократии по всему миру, однако заменит эту стратегию на противодействие Китаю и России.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтону следует извлечь уроки из событий в Афганистане и избегать в дальнейшем попыток изменить государственное устройство других стран военным путем. Об этом он сказал в обращении к нации, приуроченном к завершению 20-летней военной кампании США в Афганистане.

«Нам нужно ставить перед собой ясные и достижимые цели, а не те задачи, которые невозможно выполнить <…> уделять ключевое внимание основным интересам, касающимся национальной безопасности США. Это решение относительно Афганистана касается не только Афганистана.

Речь идет о завершении эпохи крупных военных операций с целью переустройства других стран. Уход от такого образа мыслей и массовых перебросок войск сделает нас сильнее и позволит эффективнее обеспечивать безопасность страны», — объявил Байден.

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По словам президента США, продолжение военной кампании в Афганистане не отвечало интересам американской стороны, поскольку основная цель — ликвидация лидера «Аль-Каиды (организация запрещена в России)» Усамы бен Ладена и уничтожение большинства представителей группировки — уже выполнена.

«Я отказался продолжать войну, которая уже не отвечала национальным интересам. Я отказался посылать сыновей и дочерей Америки на войну, которая должна была давно закончиться. Я верю, что это было правильное решение. Мудрое решение. Наилучшее решение для Америки», — подчеркнул Байден.

Конец «экспорта демократии»

Выход США из Афганистана, по оценкам экспертов и части политиков внутри США, обернулся серьезным поражением западных сил, поскольку власть в республике достаточно быстро захватило радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)», а эвакуация сил НАТО сопровождалась терактами, в которых погибли американские солдаты, и смертельной давкой у аэропорта Кабула. Собственно, провал Запада в Афганистане уже констатировали некоторые официальные лица ЕС и американские политики,

правда, Байден все равно назвал операцию по выводу войск «невероятно успешной».

На вопрос, способен ли афганский кризис изменить так называемую политику США по насильственному «экспорту демократии», которой Вашингтон так или иначе придерживался с момента завершения Второй мировой войны, специалисты однозначного ответа не дают.

Так, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов уверен, что США действительно смогут в будущем отказаться от крупных военных операций для переустройства других государств.

«Это невыгодно Вашингтону, не нравится американским избирателям и просто-напросто не работает. Эта эпоха наступила после 11 сентября 2001 года, когда американцы, не утратившие чувство собственной исключительности, были уверены, что единственную верную идею можно донести силой. Афганистан стал последней каплей для США из-за того, как все прошло. То есть как моментально сложилось правительство Ашрафа Гани, как прошла эвакуация и как она обнажила бессмысленность этой американской стратегии. Так что меняется историческая эпоха, и американцы к ней приспосабливаются», — отметил эксперт.

В то же время, замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что

США де-факто отказались от насильственного экспорта демократии еще при администрации Дональда Трампа, а Байден лишь закрепил это изменение.

«Уход США из Афганистана подводит черту под предыдущим периодом американской внешней политики, когда США действительно пытались распространять демократию с помощью военных интервенций, государственного строительства и длительных оккупаций. В принципе, в условиях, когда момент американской однополярности и гегемонии закончился, а относительные и абсолютные ресурсы США существенно сократились, продолжение этой политики невозможно», — добавил эксперт.

С точки зрения Суслова, опыт последних трех десятилетий показал, что эта политика ошибочна и не приводит к позитивным результатам. По мнению эксперта, за период после окончания «холодной войны» у США нет ни одного успешного кейса по строительству устойчивого демократического политического режима под своим началом с помощью военных оккупаций.

«Все успешные примеры такой насильственной демократизации сверху остаются в периоде «холодной войны» и касаются совершенно других государств, в первую очередь, Германии и Южной Кореи. Все, чем США пытались заниматься после холодной войны, — скорее, отрицательные, чем положительные примеры», — указал эксперт.

Как поменяется подход США

«Звучат предложения о переходе к гуманитарному воздействию, взаимодействию с местными акторами без отправки солдат США и спецоперациях — то есть удары с беспилотников или в исключительных случаях использование маленьких ударных групп, о существовании которых даже не будет объявлено», — полагает Алексей Наумов из РСМД.

Дмитрий Суслов при этом подчеркивает, что, по факту, замена стратегии уже произошла. По его мнению,

взамен США переходят к фундаментальной, системной конфронтации с Китаем и Россией.

«То есть внешняя политика США уже приобрела новый стержень. Это позволяет им избежать кризиса в условиях провала политики переустройства всего остального мира в соответствии с американскими ценностями. В доктринальных документах американских ВС уже прописано, что новым приоритетом является противостояние высокотехнологичным великим державам. Собственно, провозглашение эпохи великодержавного противостояния по определению означает завершение однополярного мира. Хотя Байден первые несколько месяцев и говорил, что Америка возвращается, но в итоге лишь продолжил то, что начал Трамп», — резюмировал эксперт.