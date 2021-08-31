Окончание 20-летней миссии. Войска США покинули Афганистан

После двадцати лет присутствия войска США окончательно ушли из Афганистана. Представитель Пентагона Кеннет Маккензи заявил, что миссия в этой стране закончена, последний самолет США покинул афганское воздушное пространство. Талибы * считают, что американцы потерпели в Афганистане поражение. «Газета.Ru» вспомнила, как начался и чем закончился этот кровавый конфликт.

США завершили эвакуацию гражданских лиц из Кабула, последний американский самолет покинул Афганистан вечером 30 августа. Об этом на брифинге заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

«Это… окончание почти двадцатилетней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года. Ценой была гибель 2 461 военнослужащего США и гражданского лица, также более 20 тыс. были ранены», — сказал генерал.

Он добавил, что вывезти из Афганистана американцам удалось «отнюдь не всех, кого требовалось», там остаются около 200 граждан США. Кроме того, подчеркнул Маккензи, Вашингтон намерен «агрессивно и жестко вести переговоры» с талибами (организация запрещена в России), чтобы эвакуировать афганцев, работавших с американским командованием.

Ответ за 11 сентября

США пришли в Афганистан в декабре 2001 года в составе Международных сил содействия безопасности (ISAF) вместе с НАТО. Созданы ISAF были в соответствии с резолюцией Совбеза ООН №1386. Документ гласил, что иностранные войска отправляются в Афганистан для «оказания помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы афганский Временный орган, а также персонал Организации Объединенных Наций могли действовать в условиях безопасности».

Военная операция против «Талибана», впрочем, началась менее чем через месяц после теракта 11 сентября в Нью-Йорке. Президент США Джордж Буш-младший сначала выдвинул талибам ультиматум.

«Талибы должны выдать Усаму бен Ладена и уничтожить лагеря террористов — в противном случае будут последствия», — сказал Буш, выступая перед прессой в Овальном кабинете.

Бен Ладена американцам не выдали, после чего несколько десятков боевых самолетов ВВС США вместе с британским ВМФ нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям талибов. Применялись американцами и сверхтяжелые бомбы BLU82 «Дейзикаттер» — самые мощные неядерные боеприпасы на тот момент. В результате воевавший до этого с талибами на протяжении нескольких лет «Северный альянс» смог взять город Мазари-Шариф. Многие члены «Талибана» были убиты, а спустя пару дней талибы ушли из Кабула, где правили с 1996 года.

Первые американские военные высадились в Афганистане 25 ноября 2001 года – около 1 тыс. морпехов. Были взяты город Кандагар и проведена крупномасштабная операция в районе Тора-Бора, где в пещерах мог скрываться Усама бен Ладен. Впрочем, там его не нашли. Убит лидер «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) был «морскими котиками» ВМС США лишь в мае 2011 года.

Афганская военная операция США и Великобритании в 2001 году продолжалась два месяца, в результате талибы потеряли власть в стране. Однако спустя год там началась жестокая партизанская война. Начались многочисленные теракты в городах Афганистана и бои местного значения. На афганских политиков, среди которых и президент страны Хамид Карзай, совершались покушения.

В регулярных боестолкновениях и перестрелках с талибами гибли как афганские военнослужащие, так и солдаты стран НАТО, ФРГ, Франции и Испании. Самые крупные потери в ходе войны в Афганистане понесли США, Британия, Канада. На порядок выше – потери афганских сил безопасности. 23 октября 2014 года представитель минобороны Афганистана Захир Азими сообщил, что в ходе боевых действий в период с 2003 до 23 октября 2014 года погибли 2853 военнослужащих Афганской национальной армии. По данным НАТО, лишь за 2014 год афганцы потеряли 4634 человека убитыми. Талибы потеряли убитыми более 30 тыс. человек.

Множество мирных жителей погибли из-за неточных бомбардировок союзников и действий террористов.

В январе 2011 года представитель Пентагона сообщил, что в течение 2010 года было зафиксировано 18 057 случаев нападения на американских военнослужащих и их союзников. Кроме автоматов и гранатометов нападавшие использовали и реактивные снаряды. В 2010 году подобных нападений было совершено около 10 тысяч. Теракты в Кабуле в какой-то момент происходили чуть ли не каждые три-четыре часа.

Стоит добавить, что после вторжения США и НАТО в Афганистан там резко выросло производство наркотиков и психоактивных веществ. При этом если до 2001 года афганский наркотрафик обсуждался в ООН, то после эту тему поднимать перестали, писали СМИ. По данным ФСКН середины нулевых годов, в России каждый год от героина из Афганистана гибло в два раза больше людей, чем за годы Афганской войны в СССР.

Сейчас Российская Федерация, хоть и продолжает считать талибов запрещенной организацией террористического толка, не намерена отказываться от диалога с ними. Государственные СМИ также активно сообщают о «позорном бегстве» США из Афганистана, указывая, к примеру, на стремительное оставление авиабазы Баграм и гибель десятков людей в ходе эвакуации из Кабула.

В США оценивают в десятки тысяч единиц бронетехнику и оружие, оставленные талибам. Кроме того, критикуют президента Джо Байдена, некоторые требуют его отставки после поражения. Сами демократы валят вину за болезненный уход из Афганистана на экс-президента республиканца Дональда Трампа. Он же заявил, что Штаты полностью потеряли контроль над страной под конец и обвинил Байдена в некомпетентности.

Представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели в Афганистане поражение. Курьезно, но схожую оценку дали итогам советской Афганской войны американские журналисты, встречавшиеся в 2001 году с Владимиром Путиным. Российский президент, впрочем, поправил их. Он напомнил, что после ухода советских войск режим Наджибулы (просоветское правительства в Афганистане конца 1980-х) держался еще три года, а в военном плане СССР достиг всех поставленных задач. Однако были совершены политические ошибки из-за раскола в международном сообществе.

«Политическая ошибка заключалась в том, что правительство Наджибулы не имело опоры среди различных этнических групп и политических сил внутри страны и не пользовалось международной поддержкой», — заявил Путин.

Спустя 20 лет газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на данные разведсообщества США, что правительство Афганистана продержится после ухода оттуда ISAF «всего шесть-двенадцать месяцев». В предыдущем анализе утверждалось, что власти Афганистана устоят на протяжении двух лет. Талибы взяли Кабул в течение трех месяцев.