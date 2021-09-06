Обещал вернуться: что грозит бывшему грузинскому президенту на родине

Экс-президент заявил, что не боится уголовного преследования на родине и приедет на назначенные 2 октября муниципальные выборы. Он уже не впервые анонсирует возвращение в Грузию, в марте Саакашвили предлагал Тбилиси пустить его в страну на сутки в качестве эксперимента. В Грузии политик приговорен к трем и шести годам тюрьмы заочно.

В понедельник, 6 сентября, экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили опубликовал в Facebook видеообращение, в котором пообещал приехать в родную страну на муниципальные выборы, которые пройдут 2 октября.

«Лично я приеду на эти выборы в Грузию, а также хочу призвать всех наших соотечественников, проживающих за рубежом: у кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может — сушей, воздухом — приезжайте все в Грузию», — заявил политик.

По его словам, он не боится возбужденных против него на родине уголовных дел, возможного задержания или ареста. Саакашвили выразил уверенность, что грузинский народ освободит его в случае необходимости. «Мне не страшно доверять свою судьбу грузинскому народу», — подчеркнул экс-президент. Он пообещал позже публично сообщить о точной дате приезда в страну и своем маршруте.

Ранее в августе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обещал в случае возвращения бывшего главы государства обеспечить ему комфортное пребывание за решеткой. «Время таких клоунов, как Саакашвили, в стране закончилось, если он хочет приехать в страну, пусть приезжает — у нас есть большая коллекция галстуков для его встречи и его комфортного пребывания в тюрьме», — сказал премьер.

Слова Гарибашвили являются отсылкой к событиям 2008 года. Тогда во время грузино-осетинского вооруженного конфликта по сети широко разошелся и обсуждался ролик с Саакашвили, где он разговаривает по телефону в своем кабинете и нервно жует галстук.

На родине против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, среди которых превышение полномочий, растрата, убийство, Грузинский суд заочно арестовал бывшего главу государства и объявил его в международный розыск, а в 2018 году заочно осудил его по двум уголовным делам на три года и шесть лет лишения свободы.

Несмотря на это его партия «Единое национальное движение» принимала участие в первом туре парламентских выборов в Грузии в октябре 2020 года и заняла второе место. После этого правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что лишит оппозиционеров возможности участвовать в голосовании, поскольку ее лидер не соответствует избирательным требованиям – он не является гражданином страны и приговорен к лишению свободы.

В марте 2021-го Саакашвили предлагал грузинским властям «в качестве эксперимента» пустить в его в страну на сутки. «Пускай пустят меня в страну, в течение 24 часов пусть пустят меня на улицу, клянусь, я буду без охраны. Дадим народу возможность свободно выразить мнение», — заявлял экс-президент. По его словам, таким образом он докажет, что реальная поддержка нынешних властей не превышает 5%, а его поддерживает 70-75% населения.

Саакашвили — один из лидеров так называемой «Революции роз», в результате которой был смещен президент Эдуард Шеварнадзе. Он возглавлял Грузию в течение двух сроков с 2004 по 2013 годы. Главными вехами президентства Саакашвили являются социально-экономические реформы, которые привели к снижению коррупции и повышению роста ВВП, а также пятидневная война в августе 2008-го, когда грузинская армия попыталась восстановить контроль над Южной Осетией, но была вынуждена отступить после вмешательства российских войск.

Не дожидаясь окончания второго президентского срока в октябре 2013-го Саакашвили бежал из Грузии в Брюссель. Какое-то время он преподавал в американской школе права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. Экс-президент был активным участником Евромайдана на Украине, а в 2015 году его назначили губернатором Одесской области. В 2017 году Киев лишил его украинского паспорта, политика подозревали в подготовке госпереворота. Широкую огласку получил эпизод, когда Саакашвили в попытках скрыться от сотрудников правоохранительных органов бегал по киевским крышам.

В 2018-м политика депортировали в Польшу, однако уже на следующий год Саакашвили вернулся на Украину после поражения на президентских выборах Петра Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт. Изначально новая украинская администрация хотела возложить на него курирование реформ в должности вице-премьера, однако после резкой реакции Тбилиси политику дали нынешний пост главы исполнительного комитета реформ.