Саакашвили назвал ситуацию в Афганистане уроком для всех народов

Поражение правительственной армии Афганистана в борьбе с «Талибаном» (организация запрещена в России) связана с отсутствием у них воли к сражению. Такое мнение высказал Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что США укрепили афганскую национальную армию, но у тех не было «духа сопротивления»: они держались только за счет американской помощи. «Талибан», в свою очередь, не остановится и продолжит движение по Средней Азии, считает политик.

«Афганистан – это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе», — заявил Саакашвили.

15 августа талибы (организация запрещена в России)* объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Кроме того, они захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Также талибы заявили, что переходного правительства не будет, и что они ждут полной передачи власти.

США на фоне происходящего объявили, что в течение 48 часов увеличат свое военное присутствие в Афганистане до 6 тысяч человек. Миссия будет сосредоточена на том, чтобы помочь своему персоналу безопасно покинуть страну. Американских дипломатов планируют вывезти из Кабула в полном составе.