Саакашвили заявил, что документ о знании украинского языка можно купить за $200

Экс-президент Грузии и председатель исполнительного комитета реформ на Украине Михаил Саакашвили заявил, что сертификаты о знании украинского языка покупаются и продаются. Об этом он написал в своем Facebook.

Политик отметил, что требование таких документов является «очередной кормушкой» для украинских чиновников.

По его словам, стоимость сертификатов составляет от $200 до $2000.

«В каждом первом госоргане можно ускорить процесс за небольшое вознаграждение. Цены скачут от $200 до $2000 в зависимости от срочности решения вопроса и аппетитов чиновников», – утверждает Саакашвили.

Он также выразил мнение, что сертификат вовсе не нужен, поскольку оценка по государственному языку стоит в школьном аттестате каждого украинца.

«Зачем вообще, скажите, пожалуйста, нужна какая-то комиссия по проверке знания языка, если в стране есть система образования, которая выдает дипломы с подтверждением владения языком! Или таким образом государство признает, что вся система образования не работает и все дипломы недействительны?!» — возмутился Саакашвили.

Ранее правительство Украины одобрило концепцию по развитию украинского языка, которая получила название «ласковая украинизация».

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». 16 января 2021 года на территории страны вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания. С 16 июля на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.