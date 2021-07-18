Саакашвили рассказал о предложении главы ЦРУ по захвату Донецка

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус предлагал ему план по захвату Донецка. Якобы информацию американский разведчик выслал ему по СМС. После этого Саакашвили переслал сообщение президенту Украины Петру Порошенко, но тот не отреагировал.

США хотели захватить Донецк, рассказал бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По словам политика, к этому призывал экс-директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус. Он якобы даже подготовил план по взятию города.

«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю — мне [сказал об этом] генерал Петреус», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что был в штате Нью-Йорк, когда получил от Петреуса СМС-сообщение. «Он говорит: A, B, C, D — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк. <...> Говорит: «Сейчас украинцы с этими силами могут Донецк забрать», — отметил Саакашвили, имея в виду Петреуса.

Политик отметил, что Петреус написал ему о плане вскоре после того, как под контроль украинских военных перешли Славянск и Краматорск (июль 2014 года). Но он не сказал, когда США планировали осуществить задуманное.

Саакашвили подчеркнул, что переслал сообщение Петру Порошенко, который на тот момент был президентом Украины, но получил в ответ «ноль реакции». После этого он пытался поговорить с главой государства, но тот увел тему разговора в другое русло.

Двумя годами ранее Саакашвили вспоминал, как Петр Порошенко рассуждал в разговоре с ним о судьбе Крымского полуострова.

«У меня был разговор с Петром Порошенко. И он мне сказал: «Знаешь, Миша, ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию — точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО», — рассказал бывший глава Одесской области в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Саакашвили выразил несогласие с Порошенко: «Я ему сказал — Петя, Петро, я тогда его еще Петей называл, он тогда еще не требовал чтобы его на Вы называли, он еще не был президентом — во-первых, кто тебе сказал, что я свыкся с тем, что наши территории не станут частью Грузии? Они станут, и очень скоро... Во-вторых, кто тебе сказал, что если вы ничего не сделаете по отжиму Крыма, то вас примут в ЕС и НАТО? Это будет причина вас не принять, потому что у вас будет территориальный конфликт», — вспоминает политик.

Что ему на это ответил Порошенко, Саакашвили не рассказал, но он добавил, что Порошенко считал, что Киев не потеряет контроль над Донбассом. Он был якобы уверен, что украинские вооруженные силы сохраняют «сильные позиции» на востоке страны.

Саакашвили и Украина

Михаил Саакашвили с 2004 по 2013 год был главой Грузии. Но против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе о растрате. Тогда Саакашвили уехал на Украину, где какое-то время был губернатором Одесской области. В мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство по указу Порошенко. Но спустя два года у него произошел конфликт с главой государства — Саакашвили лишили гражданства, и он уехал из Украины. Тем не менее в 2019 году, после победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского, вернулся и возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.