Саакашвили считает российских туристов причиной распространения COVID-19 в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который покинул страну и сейчас проживает на Украине, заявил, что коронавирус в Грузии был искусственно распространен российскими туристами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети политика.

Бывший глава Грузии раскритиковал правящую партию страны «Грузинская мечта» и его основателя Бидзину Иванишвили за решение выйти из соглашения с оппозиционными силами, которое подписывалось при содействии Евросовета.

«В августе он намерен закрыть оппозиционные СМИ, пока весь мир и часть грузин будут в отпуске, затем он намерен ввести ограничения под видом COVID-19, чтобы запугать людей. COVID-19 тоже распространился искусственно, потому что в прошлом году, перед выборами, были завезены русские туристы, которые распространяли вирус», — высказал свою позицию Саакашвили, добавляя, что власти Грузии пускают в страну зараженных людей с поддельными справками.

Накануне правящая партия «Грузинская мечта» аннулировала соглашение по выходу из политического кризиса, подписанное с оппозиционными силами, и выразила готовность назначить внеочередные парламентские выборы, если на осенних выборах в органы местного самоуправления она получит менее 53% голосов избирателей.

До этого у офиса правящей партии прошли протесты после смерти оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, которого избили во время митинга против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Мужчина был найден мертвым в своей квартире.

Михаил Саакашвили с 2004 по 2013 год был главой Грузии. Но против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе о растрате. Тогда Саакашвили уехал на Украину, где какое-то время был губернатором Одесской области. В мае 2015 года Саакашвили получил украинское гражданство по указу Порошенко. Но спустя два года у него произошел конфликт с главой государства — Саакашвили лишили гражданства, и он уехал из Украины. Тем не менее в 2019 году, после победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского, вернулся и возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.