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Политика

«Проблема мигрантов обсуждается в правительстве»

Кремль не считает участие мигрантов в массовых конфликтах большой проблемой

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Максим Блинов/РИА «Новости»
В Кремле не видят важной проблемы в участии мигрантов в массовых конфликтах. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные инциденты случаются во всех странах. Хроника последних происшествий, в которых принимали участие приезжие, — в материале Газеты.Ru».

В Кремле не склонны рассматривать участие мигрантов в массовых конфликтах и противоправных действиях как какую-то важную проблему. Об этом в понедельник, 30 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подобные инциденты происходят во всех странах, в том числе и в России, и «если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении участников этих конфликтов».

Мигрантов не хватает...

Представитель Кремля добавил, что проблема дефицита трудовых мигрантов актуальна для экономики, но говорить об изменении правил их въезда в Россию преждевременно.

«Проблема мигрантов – это проблема, которая действительно обсуждается. Вы знаете, что обсуждается она в правительстве. Это не совсем вопрос Кремля. Также вы знаете, что она весьма и весьма актуальна. Эта проблема не только для общепита, она и для строителей актуальна, и для других секторов экономики», — сказал Песков.

«Проблема эта непростая с учетом сохраняющейся все-таки опасности по распространению коронавируса и других аспектов», — добавил он, подчеркнув, что это «не совсем вопрос Кремля».

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что распространение коронавирусной инфекции продолжает быть сдерживающим фактором для того, чтобы массово открыть границы для трудовых мигрантов.

…но их выдворяют

За последний месяц из Москвы депортировали свыше 200 трудовых мигрантов, причастных к правонарушениям, в том числе к участию в массовых драках.

В дальнейшем столичные власти намерены так же жестко регулировать пребывание приезжих, применяя к ним соответствующие меры воздействия.

Хроника конфликтов

27 августа в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Бауманской улице. Очевидец сообщил, что между группой граждан произошел конфликт, переросший в драку, участники которой до приезда наряда полиции скрылись.

«Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев, полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек. В отношении 15 граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, с остальными проведена профилактическая беседа», — проинформировали ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Проводится проверка, информация о пострадавших не поступала, заключили в ведомстве.

29 августа сообщалось, что сотрудники московской полиции составили протокол на 169 приезжих, задержанных ранее на Бабаевской улице. Группа молодых людей собралась на улице, агрессивно себя вела и выясняла отношения на повышенных тонах.

Еще один инцидент произошел на юго-востоке российской столицы. Как стало известно 30 августа, в дежурную часть ОМВД по району Некрасовка поступило сообщение о том, что вблизи строительной площадки, расположенной на улице Маресьева, между неизвестными гражданами возник конфликт, переросший в массовую драку. В отделение полиции были доставлены 10 участников конфликта, трое из них — местные жители. Нарушителей порядка привлекли по административной статье «Мелкое хулиганство» и назначили штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Россияне и мигранты

84% участников опроса ФОМа уверены: мигранты, работающие в нашей стране, должны иметь возможность сделать прививку от коронавируса на тех же условиях, что и граждане России. 8% считают, что не должны.

Как полагают 39% респондентов, трудовые мигранты приносят их населенному пункту только пользу или больше пользы, чем вреда. 16% видят только или преимущественно вред. 27% полагают, что пользы и вреда – примерно поровну.

41% россиян считают: мигрантов надо нанимать только на работу, не требующую квалификации. 37% – за то, чтобы их брали на любую работу, где есть дефицит кадров. 6% полагают: трудовые мигранты должны работать только там, где требуется высокая квалификация. 8% – против использования их труда.

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