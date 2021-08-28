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Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки мигрантов

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки мигрантов в центре Москвы, сообщает сайт СК.

«Учитывая, что это уже не первый подобный инцидент в Москве за последнее время, председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Главного следственного управления по городу Москве Стрижову А.А. организовать доследственную проверку по данному факту», — указано в сообщении.

Ранее появилось видео массовой драки в центре Москвы.

Драка произошла 27 августа на Бауманской улице. Очевидец рассказал полицейским, что между группой граждан произошел конфликт, переросший в драку. О пострадавших не сообщалось.

Для выяснения обстоятельств в отделение полиции доставлены 49 человек.

Сообщалось, что в драке принимали участие граждане стран Средней Азии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил мигрантов о последствиях массовых драк в столице.

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