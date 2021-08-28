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Общество

«Таким гостям мы не рады»: власти отреагировали на драки мигрантов в Москве

Собянин сообщил о депортации более 200 мигрантов после массовых драк

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Владимир Гердо/ТАСС
За последний месяц из Москвы депортировали свыше 200 трудовых мигрантов, причастных к правонарушениям, в том числе к участию в массовых драках. В будущем столичные власти и дальше планируют жестко регулировать нахождение трудовых приезжих, применяя к ним наказания за совершенные преступления.

Мигрантов предупредили

Москва остается городом, в который ежегодно приезжают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ для дальнейшего трудоустройства, однако, несмотря на то, что большинство из них ведут себя законопослушно, то есть следят за регистрацией, оплачивают патенты и добросовестно работают, возникают неприятные инциденты. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем личном блоге, сообщив, что несколько серьезных правонарушений и драк стали поводом к жесткой реакции властей.

В последние месяцы, по словам мэра, столичные правоохранители проводили рейды среди мигрантов. Итогом стало возбуждение 800 уголовных дел, около 200 человек впоследствии были депортированы, а 17,5 тыс. запретили въезд в Россию. Он предупредил, что в дальнейшем правительство города продолжит следовать ужесточенным требованиям к приезжим — усилит контроль за мигрантами и будет наказывать всех правонарушителей.

«Таким гостям мы не рады. <...> Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва – город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом», — говорится в тексте сообщения.

Драки и конфликты

Об увеличении количества преступлений, которые совершают мигранты, с начала года свидетельствуют статистические материалы МВД. Как говорилось в сводках от марта, за два первых месяца 2021-го показатель преступности со стороны иностранцев и лиц без гражданства выросло почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В начале августа данные официальной статистики Генпрокуратуры России также подтвердили тенденцию, показав, что, по сравнению с первым полугодием прошлого года, преступность среди мигрантов за этот период выросла на 4,8%. Причем большая часть преступлений — примерно каждое третье, — совершенных мигрантами в первое полугодие 2021-го, пришлась на Москву и Московскую область

Некоторые правонарушения со стороны мигрантов, в числе которых и массовые драки, широко обсуждались общественностью.

Как, например, произошедшее 9 июля на окраине Москвы — в районе рынка «Строймастер» на улице Адмирала Корнилова. Конфликт, переросший в битье друг друга палками, случился между грузчиками, которые, как оказалось в итоге, не поделили сферу услуг. Правоохранители возбудили уголовное дело о «хулиганстве». Несколько дней назад в тех же окрестностях полицейские задержали более 20 участников драки в хостеле, на которых жаловались жители соседних домов. Мигрантам пока назначили по 12 суток административного ареста, как минимум пятерых ждет депортация.

До этого стало известно о драке на юго-востоке столицы, которую назвали «побоищем в Кузьминках». В результате происшествия, причиной которого, по официальной версии, стал межнациональный конфликт, были задержаны 102 трудовых мигранта из Средней Азии (Узбекистана, Киргизии, а также Таджикистана, Туркмении и Азербайджана), несколько человек были госпитализированы — в основном пострадавшие жаловались на колото-резаные раны. В МВД расценили случай как ЧП — 26 человек выслали из страны и запретили им въезд в РФ на 40 лет.

В этом месяце ситуация не улучшилась. 6 августа драка со стрельбой произошла в Мытищах, в ней участвовали около 40 мигрантов. А 27 августа не менее десяти мигрантов устроили драку на Бауманской улице. К моменту приезда полицейских участники конфликта разбежались, однако правоохранителям удалось установить, что, предварительно, в нем принимали участие пять граждан стран Средней Азии. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства случившегося. При этом в ночь на 27 августа сотрудники полиции также задержали семь человек после драки с применением газовых баллончиков на Покровском бульваре.

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