Кальюлайд: «Вам потребуется 20 лет, чтобы быть готовыми»

Принять Украину в Северо-Атлантический альянс и Евросоюз можно будет только после того, как она вернет себе Донбасс и Крым, а также серьезно реформирует судебную систему. Пока что Киев не готов к членству, и вряд ли будет готов в ближайшие 20 лет, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По ее словам, из-за внутренних проблем она не рекомендует эстонскому бизнесу инвестировать в Украину.

Украине потребуется не менее 20 лет, чтобы быть готовой к вступлению в НАТО. Об этом в интервью «Европейской правде» заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

По ее словам, ни одна из трех стран, претендующих сейчас на членство в Северо-Атлантическом альянсе, а также Евросоюзе, не готовы к этому, поскольку не выполнили множество условий.

«Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придете к этой готовности. Поэтому, возможно, действительно есть смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдове или Грузии сотрудничать с ЕС так, как вы хотите», — объяснила Кальюлайд.

Она отметила, что для вступления в НАТО Киеву нужно, прежде всего, вернуть Донбасс и Крым, которые на западе считают оккупированными Россией. «Нужно найти решение конфликта, и мы надеемся, что оно будет достигнуто путем переговоров», — сказала президент. В то же время прогнозировать сроки возврата территорий в состав Украины невозможно, и Киеву надо искать окно возможностей, чтобы устранить все проблемы и приблизиться к членству в ЕС и НАТО.

Кальюлайд отметила и проблемы с судебной системой, реформа которой необходима Украине. «Мы готовы помогать вам меняться, но работу должны выполнять вы, каждая из этих трех стран. И это тяжелая работа. Вам нужно, чтобы каждый, кто работает, инвестирует или платит в этой стране, в случае спора мог надеяться, что ваша судебная система рассмотрит его дело беспристрастно», — сказала она.

Эстонский лидер считает, что реформа системы правосудия нужна Украине не только для сближения с ЕС, но, в первую очередь, и для собственной экономики. Президент призналась, что не рекомендует эстонцам инвестировать в украинскую экономику, поскольку они могут этих инвестиций лишиться.

«Экономика не будет расти, пока инвесторы не будут чувствовать, что к ним относятся справедливо. Да и ваши люди не будут чувствовать себя защищенными, малый бизнес будет ограничен в развитии», — объяснила Кальюлайд.

Евроинтеграция, будущее членство в НАТО и ЕС являются основными целями украинской политики после 2014 года. Они закреплены в стратегии внешнеполитической деятельности. Вступление в блок Киеву пообещали еще в 2008 году. С тех пор украинские политики неоднократно называли разные даты, когда это произойдет. Сейчас Украина является партнером НАТО с расширенными возможностями (дает возможность участвовать в совместных учениях, интегрировать свои войска под стандарты блока). Кроме того, страна является участником проекта «Восточное партнерство» — программы ЕС, заменившей прежние соглашения об ассоциации. Оба статуса не дают гарантий на вступление в международные организации.

В этом году высказывания Киева по поводу членства в НАТО стали жестче: в июне глава МИДа Дмитрий Кулеба обвинил альянс в том, что за прошедшие годы он ничего не сделал для принятия Украины в свои ряды. Министр заявил, что Киев уже много сделал для вступления в НАТО и потребовал от его руководства «дать четкий список» необходимых реформ.

После этого президент Владимир Зеленский обратился к руководству альянса с призывом незамедлительно решить этот вопрос. В блоке подтвердили, что намерены принять Украину и Грузию в НАТО, однако снова не уточнили, когда это произойдет.

В июле представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай говорил, что одних реформ на Украине для вступления в альянс недостаточно, вопрос не технических условиях, а в политическом решении действующих членов.

В начале августа украинский политолог Вадим Карасев заявил, что ЕС и НАТО не хотят членства Украины, так как опасаются, что за счет ее военной мощи страны Восточной Европы станут сильнее стран Западной. В первую очередь, по мнению Карасева, против принятия Украины в альянсы выступают Германия и Франция.