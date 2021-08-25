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Лавров пошутил, что Украина «приватизирует» Новый год

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге в Вене пошутил, что украинские власти скоро приватизируют праздник Нового года, передает РИА «Новости».

Так глава ведомства прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что День Крещения Руси (28 июля) теперь будет также Днем украинской государственности.

«Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что все остальное — это не украинское», — заявил он.

Зеленский уже говорил, что День Крещения Руси связан именно с Украиной. В ходе выступления 28 июля он заявил, что Киевская Русь является матерью украинской истории, а полуостров Крым — ее родные дети. «И они по праву — ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство», — подчеркнул он тогда.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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