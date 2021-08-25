Немцев рассмешили заявления Зеленского на «Крымской платформе»

Заявления президента Украины Владимира Зеленского на саммите «Крымская платформа» звучат как шутки, а сам форум выглядит как коллективное отрицание реальности. Такое мнение выразили читатели немецкой газеты Die Zeit.

На саммите Зеленский объявил об «обратном отсчете времени деоккупации Крыма» и пожаловался на Россию, которая, по его мнению, за семь лет превратила полуостров в неблагополучную военную базу. Другие участники «Крымской платформы» согласились с позицией украинского лидера.

«При всем желании, как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант», — написал один из комментаторов.

Немцы назвали высказывания на форуме внутриполитической пропагандой, подчеркнув, что у Украины слишком слабый военный потенциал для решения вопроса, а также посоветовали принять потерю Крыма как данность, и присмотреться к новым возможностям.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа. В нем приняли участие более 40 государств. По результатам мероприятия была принята декларация, в которой Россию обвинили в оккупации Крыма и потребовали обеспечить Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине «полный и беспрепятственный доступ в Крым». При этом российская сторона в саммите не участвовала, хотя подавала соответствующую заявку.

МИД России, в свою очередь, предупредил о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.